07 августа 2023

Ветераны из ХМАО передали в зону СВО несколько автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Ветераны отправили с зону СВО «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса Фото:

Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала в зону спецоперации четыре автомобиля: «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

«В первом батальоне полка 1307 пополнился автопарк. Нашим ребятам пригнали „УАЗ Патриот“ от югорской общественной организации ветеранов боевых действий „Красная звезда“. В пути еще три микроавтобуса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказало, что члены молодежной палаты Сургута и добровольцы передали в зону СВО автобус. Военнослужащие используют транспорт для перевозки боекомплектов.

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Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала в зону спецоперации четыре автомобиля: «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. «В первом батальоне полка 1307 пополнился автопарк. Нашим ребятам пригнали „УАЗ Патриот“ от югорской общественной организации ветеранов боевых действий „Красная звезда“. В пути еще три микроавтобуса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале мэрии. Ранее URA.RU рассказало, что члены молодежной палаты Сургута и добровольцы передали в зону СВО автобус. Военнослужащие используют транспорт для перевозки боекомплектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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