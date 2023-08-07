Ветераны из ХМАО передали в зону СВО несколько автомобилей

Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала в зону спецоперации четыре автомобиля: «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.
«В первом батальоне полка 1307 пополнился автопарк. Нашим ребятам пригнали „УАЗ Патриот“ от югорской общественной организации ветеранов боевых действий „Красная звезда“. В пути еще три микроавтобуса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале мэрии.
Ранее URA.RU рассказало, что члены молодежной палаты Сургута и добровольцы передали в зону СВО автобус. Военнослужащие используют транспорт для перевозки боекомплектов.
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