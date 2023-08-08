Свердловскому омбудсмену поставили задачу по мигрантам. Фото

Свердловского омбудсмена Мерзлякову попросили не допускать мигрантов до экстремистских групп

09 августа 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова обсудила с делегацией Таджикистана защиту прав трудовых мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигрантов в Свердловской области нужно отгородить от вовлечения в группы экстремистского и террористического характера. Такую просьбу озвучили чиновники из Таджикистана на встрече с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Сегодня встретились с высокопоставленной делегацией из Республики Таджикистан. <…> [Был] откровенный разговор о правах мигрантов и их адаптации на территории России. Ожидала критики в наш адрес, но получила просьбу не допускать их до экстремистских и террористических групп», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла в Екатеринбурге. По словам Мерзляковой, на встрече с таджикской делегацией она была с министром внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Делегацию из Таджикистана возглавлял начальник управления госкомитета по национальной безопасности Нарзулло Валиев. «Разговор получился полезным. Генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что Свердловская область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами», — резюмировала Мерзлякова. В регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов-нелегалов, сообщал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В начале июля Татьяна Мерзлякова ездила в Москву, где провела ряд рабочих встреч. На одной из них она подняла тему, связанную с миграционной политикой. Фото: страница Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id711682955 Фото: страница Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id711682955 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигрантов в Свердловской области нужно отгородить от вовлечения в группы экстремистского и террористического характера. Такую просьбу озвучили чиновники из Таджикистана на встрече с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Сегодня встретились с высокопоставленной делегацией из Республики Таджикистан. <…> [Был] откровенный разговор о правах мигрантов и их адаптации на территории России. Ожидала критики в наш адрес, но получила просьбу не допускать их до экстремистских и террористических групп», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла в Екатеринбурге. По словам Мерзляковой, на встрече с таджикской делегацией она была с министром внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Делегацию из Таджикистана возглавлял начальник управления госкомитета по национальной безопасности Нарзулло Валиев. «Разговор получился полезным. Генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что Свердловская область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами», — резюмировала Мерзлякова. В регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов-нелегалов, сообщал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В начале июля Татьяна Мерзлякова ездила в Москву, где провела ряд рабочих встреч. На одной из них она подняла тему, связанную с миграционной политикой.