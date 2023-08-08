08 августа 2023

Свердловскому омбудсмену поставили задачу по мигрантам. Фото

Свердловского омбудсмена Мерзлякову попросили не допускать мигрантов до экстремистских групп
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет
Татьяна Мерзлякова обсудила с делегацией Таджикистана защиту прав трудовых мигрантов Фото:

Мигрантов в Свердловской области нужно отгородить от вовлечения в группы экстремистского и террористического характера. Такую просьбу озвучили чиновники из Таджикистана на встрече с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

«Сегодня встретились с высокопоставленной делегацией из Республики Таджикистан. <…> [Был] откровенный разговор о правах мигрантов и их адаптации на территории России. Ожидала критики в наш адрес, но получила просьбу не допускать их до экстремистских и террористических групп», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла в Екатеринбурге.

По словам Мерзляковой, на встрече с таджикской делегацией она была с министром внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Делегацию из Таджикистана возглавлял начальник управления госкомитета по национальной безопасности Нарзулло Валиев.

«Разговор получился полезным. Генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что Свердловская область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами», — резюмировала Мерзлякова.

В регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов-нелегалов, сообщал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В начале июля Татьяна Мерзлякова ездила в Москву, где провела ряд рабочих встреч. На одной из них она подняла тему, связанную с миграционной политикой.

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Мигрантов в Свердловской области нужно отгородить от вовлечения в группы экстремистского и террористического характера. Такую просьбу озвучили чиновники из Таджикистана на встрече с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Сегодня встретились с высокопоставленной делегацией из Республики Таджикистан. <…> [Был] откровенный разговор о правах мигрантов и их адаптации на территории России. Ожидала критики в наш адрес, но получила просьбу не допускать их до экстремистских и террористических групп», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла в Екатеринбурге. По словам Мерзляковой, на встрече с таджикской делегацией она была с министром внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Делегацию из Таджикистана возглавлял начальник управления госкомитета по национальной безопасности Нарзулло Валиев. «Разговор получился полезным. Генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что Свердловская область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами», — резюмировала Мерзлякова. В регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов-нелегалов, сообщал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В начале июля Татьяна Мерзлякова ездила в Москву, где провела ряд рабочих встреч. На одной из них она подняла тему, связанную с миграционной политикой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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