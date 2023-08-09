Пропавшего в Челябинской области ведущего нашли мертвым

09 августа 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

34-летний ведущий из Магнитогорска пропал четыре дня назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Тело мужчины обнаружили вечером 9 августа, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области. «Найден. Погиб», — говорится в официальном паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Подробности трагедии не сообщаются. 34-летний ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов пропал 5 августа в районе озера Банное в республике Башкортостан. Накануне, 4 августа, он провел музыкальный фестиваль на территории горнолыжного центра «Банное». На следующий день бесследно пропал. По биллингу его телефон пробивали в районе ресторана «Старый Очаг» в 22:36 5 августа. Но в это время мобильный уже был выключен или находился в авиарежиме. Дальше телефон вывезли с территории республики Башкирия в неизвестном направлении.

В Челябинской области поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Тело мужчины обнаружили вечером 9 августа, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области. «Найден. Погиб», — говорится в официальном паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Подробности трагедии не сообщаются. 34-летний ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов пропал 5 августа в районе озера Банное в республике Башкортостан. Накануне, 4 августа, он провел музыкальный фестиваль на территории горнолыжного центра «Банное». На следующий день бесследно пропал. По биллингу его телефон пробивали в районе ресторана «Старый Очаг» в 22:36 5 августа. Но в это время мобильный уже был выключен или находился в авиарежиме. Дальше телефон вывезли с территории республики Башкирия в неизвестном направлении.