Пропавшего в Челябинской области ведущего нашли мертвым

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Клипарт. Магнитогорск, церковь, вера, церковная служба, ночь, свеча в ладони
34-летний ведущий из Магнитогорска пропал четыре дня назад Фото:

В Челябинской области поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Тело мужчины обнаружили вечером 9 августа, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области.

«Найден. Погиб», — говорится в официальном паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Подробности трагедии не сообщаются.

34-летний ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов пропал 5 августа в районе озера Банное в республике Башкортостан. Накануне, 4 августа, он провел музыкальный фестиваль на территории горнолыжного центра «Банное». На следующий день бесследно пропал. По биллингу его телефон пробивали в районе ресторана «Старый Очаг» в 22:36 5 августа. Но в это время мобильный уже был выключен или находился в авиарежиме. Дальше телефон вывезли с территории республики Башкирия в неизвестном направлении.

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В Челябинской области поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Тело мужчины обнаружили вечером 9 августа, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области. «Найден. Погиб», — говорится в официальном паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Подробности трагедии не сообщаются. 34-летний ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов пропал 5 августа в районе озера Банное в республике Башкортостан. Накануне, 4 августа, он провел музыкальный фестиваль на территории горнолыжного центра «Банное». На следующий день бесследно пропал. По биллингу его телефон пробивали в районе ресторана «Старый Очаг» в 22:36 5 августа. Но в это время мобильный уже был выключен или находился в авиарежиме. Дальше телефон вывезли с территории республики Башкирия в неизвестном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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