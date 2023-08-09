09 августа 2023

Власти Челябинска пообещали не застраивать, а развивать стадион «Инга»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, урок физкультуры, спортивная площадка, спорт, физкультура, беговые дорожки, школьный стадион, гимназия120
В ближайшее время на стадионе «Инга» появится направление по роллер-спорту Фото:

В Челябинске стадион «Инга», расположенный в районе перекрестка Лесопарковой и Худякова не будут сносить, как опасались жители города. Напротив, скоро к стадиону будет сделан доступ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора, также на объекте будут организованы тренировки по роллер-спорту. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Было принято решение сделать доступ к стадиону „Инга“ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора. Застраивать стадион не будут, более того, наша задача состоит в том, чтобы развивать роллер-спорт в спорткомплексе, скоро будет создана эта дисциплина», — сообщил Авдеев.

Ранее жители Челябинска были обеспокоены возможным сносом стадиона «Инга» и строительством на его месте жилого комплекса. Подобные домыслы были спровоцированы публикацией проекта новых правил землепользования и застройки, где будет изменено назначение земельного участка.

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В Челябинске стадион «Инга», расположенный в районе перекрестка Лесопарковой и Худякова не будут сносить, как опасались жители города. Напротив, скоро к стадиону будет сделан доступ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора, также на объекте будут организованы тренировки по роллер-спорту. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Было принято решение сделать доступ к стадиону „Инга“ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора. Застраивать стадион не будут, более того, наша задача состоит в том, чтобы развивать роллер-спорт в спорткомплексе, скоро будет создана эта дисциплина», — сообщил Авдеев. Ранее жители Челябинска были обеспокоены возможным сносом стадиона «Инга» и строительством на его месте жилого комплекса. Подобные домыслы были спровоцированы публикацией проекта новых правил землепользования и застройки, где будет изменено назначение земельного участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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