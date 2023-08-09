Власти Челябинска пообещали не застраивать, а развивать стадион «Инга»

10 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В ближайшее время на стадионе «Инга» появится направление по роллер-спорту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске стадион «Инга», расположенный в районе перекрестка Лесопарковой и Худякова не будут сносить, как опасались жители города. Напротив, скоро к стадиону будет сделан доступ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора, также на объекте будут организованы тренировки по роллер-спорту. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Было принято решение сделать доступ к стадиону „Инга“ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора. Застраивать стадион не будут, более того, наша задача состоит в том, чтобы развивать роллер-спорт в спорткомплексе, скоро будет создана эта дисциплина», — сообщил Авдеев. Ранее жители Челябинска были обеспокоены возможным сносом стадиона «Инга» и строительством на его месте жилого комплекса. Подобные домыслы были спровоцированы публикацией проекта новых правил землепользования и застройки, где будет изменено назначение земельного участка.

В Челябинске стадион «Инга», расположенный в районе перекрестка Лесопарковой и Худякова не будут сносить, как опасались жители города. Напротив, скоро к стадиону будет сделан доступ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора, также на объекте будут организованы тренировки по роллер-спорту. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Было принято решение сделать доступ к стадиону „Инга“ с двух сторон, в том числе со стороны городского бора. Застраивать стадион не будут, более того, наша задача состоит в том, чтобы развивать роллер-спорт в спорткомплексе, скоро будет создана эта дисциплина», — сообщил Авдеев. Ранее жители Челябинска были обеспокоены возможным сносом стадиона «Инга» и строительством на его месте жилого комплекса. Подобные домыслы были спровоцированы публикацией проекта новых правил землепользования и застройки, где будет изменено назначение земельного участка.