Неадекватного отца-одиночку из ХМАО собираются лишить родительских прав

Органы опеки обратились в суд для лишения родительских прав отца-одиночки из Нижневартовска

10 августа 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В суде отстаивать права детей будут органы соцзащиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Нижневартовска, на которого неоднократно жаловались горожане за неадекватное поведение, хотят лишить родительских прав. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщила глава управления соцзащиты Нижневартовска Оксана Журавлева. «В июле этого года нами был определен, согласован и задокументирован порядок общения с детьми их отца и бабушки. Сейчас мы выходим в суд по лишению родительских прав, будем отстаивать законные права и интересы детей», — рассказала агентству Журавлева. Также начальник управления добавила, что на данный момент оба ребенка у бабушки. По словам Журавлевой, со стороны отца нет, и не было угроз в отношении детей. Корреспондент агентства связался с бывшей тещей Александра и бабушкой его детей Людмилой. Женщина рассказала о том, что Александр является отцом-одиночкой двоих детей. После смерти жены в 2020 году у мужчины появились серьезные проблемы с алкоголем и приступы неадекватного поведения. «Александр несколько раз приходил забирать детей из садика в неадекватном состоянии. Дети периодически жили то с ним, то у нас с мужем. Он часто оставлял детей дома одних без присмотра, а им 5 и 2 года! В 2022 году в его анализах нашли наркотики, и лишили его водительских прав. Тогда же поставили на учет в ПДН. После этого я подала в суд на лишение его родительских прав, но суд проиграла, так как оказалось, что для лишения якобы мало доказательств», — говорит Людмила. Александр неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, появлялся в новостной повестке Нижневартовска и даже стал участником нескольких скандалов в Киргизии. Также, по словам женщины, бывший тесть периодически сыплет угрозами в их с мужем адрес. Дети выглядят неопрятно, не идут на контакт и постоянно болеют, когда живут у него. Людмила уверяет, что два последних года для пожилой четы и их внуков были сущим адом. Связаться с самим югорчанином на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало о новом эпизоде нарушения Александром общественного порядка. В центре Нижневартовска мужчина кричал про то, что служил на СВО, приставал к прохожим, выпрашивал у них деньги и даже ударил девушку по руке. В тот же день дебошира задержали и завели дело за административное правонарушение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Нижневартовска, на которого неоднократно жаловались горожане за неадекватное поведение, хотят лишить родительских прав. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщила глава управления соцзащиты Нижневартовска Оксана Журавлева. «В июле этого года нами был определен, согласован и задокументирован порядок общения с детьми их отца и бабушки. Сейчас мы выходим в суд по лишению родительских прав, будем отстаивать законные права и интересы детей», — рассказала агентству Журавлева. Также начальник управления добавила, что на данный момент оба ребенка у бабушки. По словам Журавлевой, со стороны отца нет, и не было угроз в отношении детей. Корреспондент агентства связался с бывшей тещей Александра и бабушкой его детей Людмилой. Женщина рассказала о том, что Александр является отцом-одиночкой двоих детей. После смерти жены в 2020 году у мужчины появились серьезные проблемы с алкоголем и приступы неадекватного поведения. «Александр несколько раз приходил забирать детей из садика в неадекватном состоянии. Дети периодически жили то с ним, то у нас с мужем. Он часто оставлял детей дома одних без присмотра, а им 5 и 2 года! В 2022 году в его анализах нашли наркотики, и лишили его водительских прав. Тогда же поставили на учет в ПДН. После этого я подала в суд на лишение его родительских прав, но суд проиграла, так как оказалось, что для лишения якобы мало доказательств», — говорит Людмила. Александр неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, появлялся в новостной повестке Нижневартовска и даже стал участником нескольких скандалов в Киргизии. Также, по словам женщины, бывший тесть периодически сыплет угрозами в их с мужем адрес. Дети выглядят неопрятно, не идут на контакт и постоянно болеют, когда живут у него. Людмила уверяет, что два последних года для пожилой четы и их внуков были сущим адом. Связаться с самим югорчанином на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало о новом эпизоде нарушения Александром общественного порядка. В центре Нижневартовска мужчина кричал про то, что служил на СВО, приставал к прохожим, выпрашивал у них деньги и даже ударил девушку по руке. В тот же день дебошира задержали и завели дело за административное правонарушение.