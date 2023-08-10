Пермяк после выхода из колонии месяцами истязал подругу

Полиция Березниковского городского округа Пермского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Установлено, что мужчина, который в 2022 году освободился из колонии, месяцами истязал свою бывшую сожительницу.
«В отношении мужчины, который в течение нескольких месяцев регулярно нападает на свою бывшую подругу, избивает и душит ее, в начале августа было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание), рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции установили, что прикамец систематически наносил женщине побои», — сообщил сайт «АиФ Пермь» со ссылкой на полицейских.
По данным издания, женщина не может спокойно выйти в магазин или по делам из своей квартиры в Усолье, потому что в подъезде ее поджидает бывший сожитель, освободившийся в 2022 году из колонии. Избивать подругу он начал в декабре. В результате сейчас на теле потерпевшей многочисленные побои, также у нее парализована нога. Из-за состояния здоровья женщине пришлось бросить работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк избил соседа за отказ отдавать деньги. Вымогатель зашел в квартиру жертвы и нанес ей удары рукояткой ножа по голове.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.