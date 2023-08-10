Пермяк после выхода из колонии месяцами истязал подругу

10 августа 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Мужчина истязал и избивал свою подругу с декабря 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Березниковского городского округа Пермского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Установлено, что мужчина, который в 2022 году освободился из колонии, месяцами истязал свою бывшую сожительницу. «В отношении мужчины, который в течение нескольких месяцев регулярно нападает на свою бывшую подругу, избивает и душит ее, в начале августа было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание), рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции установили, что прикамец систематически наносил женщине побои», — сообщил сайт «АиФ Пермь» со ссылкой на полицейских. По данным издания, женщина не может спокойно выйти в магазин или по делам из своей квартиры в Усолье, потому что в подъезде ее поджидает бывший сожитель, освободившийся в 2022 году из колонии. Избивать подругу он начал в декабре. В результате сейчас на теле потерпевшей многочисленные побои, также у нее парализована нога. Из-за состояния здоровья женщине пришлось бросить работу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк избил соседа за отказ отдавать деньги. Вымогатель зашел в квартиру жертвы и нанес ей удары рукояткой ножа по голове.

Полиция Березниковского городского округа Пермского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Установлено, что мужчина, который в 2022 году освободился из колонии, месяцами истязал свою бывшую сожительницу. «В отношении мужчины, который в течение нескольких месяцев регулярно нападает на свою бывшую подругу, избивает и душит ее, в начале августа было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание), рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции установили, что прикамец систематически наносил женщине побои», — сообщил сайт «АиФ Пермь» со ссылкой на полицейских. По данным издания, женщина не может спокойно выйти в магазин или по делам из своей квартиры в Усолье, потому что в подъезде ее поджидает бывший сожитель, освободившийся в 2022 году из колонии. Избивать подругу он начал в декабре. В результате сейчас на теле потерпевшей многочисленные побои, также у нее парализована нога. Из-за состояния здоровья женщине пришлось бросить работу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк избил соседа за отказ отдавать деньги. Вымогатель зашел в квартиру жертвы и нанес ей удары рукояткой ножа по голове.