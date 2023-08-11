Мятежники в Нигере приводят армию в боевую готовность

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Мятежники в Нигере готовятся к возможной интервенции Фото:

Армия в Нигере приводится в боевую готовность. Такой приказ отдали мятежники, которые готовятся к военной конфронтации.

«Военный совет мобилизует людей в Нигере для подготовки к военной конфронтации», — сообщил корреспондент издания Al Arabiya в своем аккаунте в X (новое название Twitter). По информации издания, военный совет мятежников намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум. После этого африканские страны призвали восстановить конституционную власть в Нигере. Однако мятежники до сих пор отказываются это сделать. Они даже угрожают убить Базуму в случае интервенции. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, передает RT. Американский аналитический центр по изучению войны сообщил, что мятежники хотят привлечь силы ЧВК «Вагнер».

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Армия в Нигере приводится в боевую готовность. Такой приказ отдали мятежники, которые готовятся к военной конфронтации. «Военный совет мобилизует людей в Нигере для подготовки к военной конфронтации», — сообщил корреспондент издания Al Arabiya в своем аккаунте в X (новое название Twitter). По информации издания, военный совет мятежников намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум. После этого африканские страны призвали восстановить конституционную власть в Нигере. Однако мятежники до сих пор отказываются это сделать. Они даже угрожают убить Базуму в случае интервенции. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, передает RT. Американский аналитический центр по изучению войны сообщил, что мятежники хотят привлечь силы ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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