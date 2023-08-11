Мятежники в Нигере приводят армию в боевую готовность

11 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Мятежники в Нигере готовятся к возможной интервенции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Армия в Нигере приводится в боевую готовность. Такой приказ отдали мятежники, которые готовятся к военной конфронтации. «Военный совет мобилизует людей в Нигере для подготовки к военной конфронтации», — сообщил корреспондент издания Al Arabiya в своем аккаунте в X (новое название Twitter). По информации издания, военный совет мятежников намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум. После этого африканские страны призвали восстановить конституционную власть в Нигере. Однако мятежники до сих пор отказываются это сделать. Они даже угрожают убить Базуму в случае интервенции. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, передает RT. Американский аналитический центр по изучению войны сообщил, что мятежники хотят привлечь силы ЧВК «Вагнер».

Армия в Нигере приводится в боевую готовность. Такой приказ отдали мятежники, которые готовятся к военной конфронтации. «Военный совет мобилизует людей в Нигере для подготовки к военной конфронтации», — сообщил корреспондент издания Al Arabiya в своем аккаунте в X (новое название Twitter). По информации издания, военный совет мятежников намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум. После этого африканские страны призвали восстановить конституционную власть в Нигере. Однако мятежники до сих пор отказываются это сделать. Они даже угрожают убить Базуму в случае интервенции. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, передает RT. Американский аналитический центр по изучению войны сообщил, что мятежники хотят привлечь силы ЧВК «Вагнер».