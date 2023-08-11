ISW: мятежники в Нигере рассчитывают на военную помощь ЧВК «Вагнер»

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, автопробег, чвк вагнер
В США предполагают, что мятежники в Нигере могут обратиться к ЧВК «Вагнер» Фото:

Мятежники из Нигера планируют использовать ЧВК «Вагнер» для укрепления безопасности в стране после военного переворота. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны.

«Нигерийские мятежники планируют использовать [ЧВК Вагнер] и местные добровольческие ополчения для укрепления безопасности в столице», — передают аналитики из Institute for the Study of War. По их мнению, участники госпереворота планируют противостоять экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Ранее в США наоборот опровергли участие ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере. Об этом же сообщал и премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду.

Действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен с должности в ходе госпереворота 27 июля. После Базум обратился к США за помощью. В настоящий момент мятежники сформировали свое правительство.

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Мятежники из Нигера планируют использовать ЧВК «Вагнер» для укрепления безопасности в стране после военного переворота. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны. «Нигерийские мятежники планируют использовать [ЧВК Вагнер] и местные добровольческие ополчения для укрепления безопасности в столице», — передают аналитики из Institute for the Study of War. По их мнению, участники госпереворота планируют противостоять экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ранее в США наоборот опровергли участие ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере. Об этом же сообщал и премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду. Действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен с должности в ходе госпереворота 27 июля. После Базум обратился к США за помощью. В настоящий момент мятежники сформировали свое правительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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