ISW: мятежники в Нигере рассчитывают на военную помощь ЧВК «Вагнер»

11 августа 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

В США предполагают, что мятежники в Нигере могут обратиться к ЧВК «Вагнер» Фото: Московец Илья © URA.RU Мятежники из Нигера планируют использовать ЧВК «Вагнер» для укрепления безопасности в стране после военного переворота. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны. «Нигерийские мятежники планируют использовать [ЧВК Вагнер] и местные добровольческие ополчения для укрепления безопасности в столице», — передают аналитики из Institute for the Study of War. По их мнению, участники госпереворота планируют противостоять экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ранее в США наоборот опровергли участие ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере. Об этом же сообщал и премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду. Действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен с должности в ходе госпереворота 27 июля. После Базум обратился к США за помощью. В настоящий момент мятежники сформировали свое правительство.

