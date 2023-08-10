Пентагон: лидеры военного переворота в Нигере прошли подготовку в США

Часть военных лидеров из числа мятежников, которые устроили госпереворот в Нигере, прошли военную подготовку в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Мы знаем, что часть военных, связанных с событиями в Нигере (госпереворот — прим. URA.RU), проходили в прошлом подготовку в США», — сказал Патрик Райдер во время брифинга, передает ТАСС. По словам Райдера, связи между подготовкой и «нынешней деятельностью» мятежников нет.
Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили действующего президента страны Мохамеда Базума и сформировали новое правительство. В случае интервенции Базуму пригрозили смертью.
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