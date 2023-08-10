10 августа 2023

Пентагон: лидеры военного переворота в Нигере прошли подготовку в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша
Лидеры мятежников из Нигера прошли американскую военную подготовку Фото:

Часть военных лидеров из числа мятежников, которые устроили госпереворот в Нигере, прошли военную подготовку в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы знаем, что часть военных, связанных с событиями в Нигере (госпереворот — прим. URA.RU), проходили в прошлом подготовку в США», — сказал Патрик Райдер во время брифинга, передает ТАСС. По словам Райдера, связи между подготовкой и «нынешней деятельностью» мятежников нет.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили действующего президента страны Мохамеда Базума и сформировали новое правительство. В случае интервенции Базуму пригрозили смертью.

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Часть военных лидеров из числа мятежников, которые устроили госпереворот в Нигере, прошли военную подготовку в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Мы знаем, что часть военных, связанных с событиями в Нигере (госпереворот — прим. URA.RU), проходили в прошлом подготовку в США», — сказал Патрик Райдер во время брифинга, передает ТАСС. По словам Райдера, связи между подготовкой и «нынешней деятельностью» мятежников нет. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили действующего президента страны Мохамеда Базума и сформировали новое правительство. В случае интервенции Базуму пригрозили смертью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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