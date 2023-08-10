Пентагон: лидеры военного переворота в Нигере прошли подготовку в США 11 августа 2023 в 00:01 Размер текста - 17 + Лидеры мятежников из Нигера прошли американскую военную подготовку Фото: Министерство обороны США Часть военных лидеров из числа мятежников, которые устроили госпереворот в Нигере, прошли военную подготовку в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Мы знаем, что часть военных, связанных с событиями в Нигере (госпереворот — прим. URA.RU), проходили в прошлом подготовку в США», — сказал Патрик Райдер во время брифинга, передает ТАСС. По словам Райдера, связи между подготовкой и «нынешней деятельностью» мятежников нет. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили действующего президента страны Мохамеда Базума и сформировали новое правительство. В случае интервенции Базуму пригрозили смертью. Часть военных лидеров из числа мятежников, которые устроили госпереворот в Нигере, прошли военную подготовку в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Мы знаем, что часть военных, связанных с событиями в Нигере (госпереворот — прим. URA.RU), проходили в прошлом подготовку в США», — сказал Патрик Райдер во время брифинга, передает ТАСС. По словам Райдера, связи между подготовкой и «нынешней деятельностью» мятежников нет. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили действующего президента страны Мохамеда Базума и сформировали новое правительство. В случае интервенции Базуму пригрозили смертью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям