13 августа 2023
12 августа 2023

Санаторий нефтяников в ХМАО находится на грани банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Киргизия. Чолпон-Ата, санаторий, пансионат, отдых, туризм
Санаторий «Нефтяник Самотлора» задолжал налоговой и подрядчикам Фото:

Санаторий «Нефтяник Самотлора», который находится в 30-ти км от Нижневартовска (ХМАО), получил иск от грузовой компании на 39 млн рублей с требованием признать учреждение банкротом. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда.

«В арбитражный суд ХМАО-Югры поступило заявление от индивидуального предпринимателя из Нижневартовска, оказывающего транспортные услуги, с требованием признать должника — ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» — банкротом. Сумма исковых требований — 39 285 272,6 рублей», — сообщается в документах суда.

По данным СБИС, в настоящее время на счета и имущество санатория наложен арест из-за задолженности по налогам. «„Нефтяник Самотлора“ не располагает средствами на погашение текущих долгов», — указано в системе.

Агентство обратилось за комментарием в санаторий. На вопросы корреспондента в здравнице отвечать отказались.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» отдохнут в санаториях страны со скидкой. Компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.

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Санаторий «Нефтяник Самотлора», который находится в 30-ти км от Нижневартовска (ХМАО), получил иск от грузовой компании на 39 млн рублей с требованием признать учреждение банкротом. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда. «В арбитражный суд ХМАО-Югры поступило заявление от индивидуального предпринимателя из Нижневартовска, оказывающего транспортные услуги, с требованием признать должника — ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» — банкротом. Сумма исковых требований — 39 285 272,6 рублей», — сообщается в документах суда. По данным СБИС, в настоящее время на счета и имущество санатория наложен арест из-за задолженности по налогам. «„Нефтяник Самотлора“ не располагает средствами на погашение текущих долгов», — указано в системе. Агентство обратилось за комментарием в санаторий. На вопросы корреспондента в здравнице отвечать отказались. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» отдохнут в санаториях страны со скидкой. Компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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