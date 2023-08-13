Санаторий нефтяников в ХМАО находится на грани банкротства

Санаторий «Нефтяник Самотлора» задолжал налоговой и подрядчикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санаторий «Нефтяник Самотлора», который находится в 30-ти км от Нижневартовска (ХМАО), получил иск от грузовой компании на 39 млн рублей с требованием признать учреждение банкротом. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда.

«В арбитражный суд ХМАО-Югры поступило заявление от индивидуального предпринимателя из Нижневартовска, оказывающего транспортные услуги, с требованием признать должника — ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» — банкротом. Сумма исковых требований — 39 285 272,6 рублей», — сообщается в документах суда.

По данным СБИС, в настоящее время на счета и имущество санатория наложен арест из-за задолженности по налогам. «„Нефтяник Самотлора“ не располагает средствами на погашение текущих долгов», — указано в системе.

Агентство обратилось за комментарием в санаторий. На вопросы корреспондента в здравнице отвечать отказались.

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