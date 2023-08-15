В Свердловской области в погребе гаража нашли женщин и ребенка, отравившихся парами краски. Фото

15 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Пострадавших случайно обнаружил сотрудник Росгвардии, приехавший к себе в гараж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудник Росгвардии случайно обнаружил в овощной яме в соседнем гараже двух женщин и ребенка, которые надышались парами краски и не могли выбраться наверх. Взрослые были в сознании, а мальчик нет. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления росгвардии на официальном сайте. «10 августа я находился вне службы. В 20:40 минут приехал в гараж на Красногорской. Подъезжая к гаражу, я заметил, что у соседнего гаража припаркован автомобиль. Ворота открыты, но вблизи никого не было. С целью поздороваться и узнать, все ли в порядке, я подошел к гаражу и окрикнул хозяев, но мне никто не ответил. Зайдя внутрь, я увидел, что овощная яма открыта, оттуда горит свет. Заглянув в нее, я обнаружил двух женщин, которые находились в сознании, но беспомощном состоянии, и мальчика без сознания», — рассказывает командир взвода Каменск-Уральского ОВО, старший лейтенант полиции Кирилл Тумашов. Он оперативно поднял мальчика из ямы на свежий воздух и вызвал подмогу, так как самостоятельно бы не смог достать женщин на поверхность. Вскоре к гаражу подъехали полицейские и врачи скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщины пояснили, что решили покрасить в овощной яме, при этом технику безопасности не соблюли — не надели респираторные маски. Отравившись токсинами, женщины не смогли подняться наверх. Пятилетний сын одной из них спустился вниз, чтобы помочь родным, но тоже отравился парами краски. Сейчас пострадавших уже выписали из больницы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Кирилл Тукмашов (в центре) вовремя пришел на помощь женщинам и ребенку Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудник Росгвардии случайно обнаружил в овощной яме в соседнем гараже двух женщин и ребенка, которые надышались парами краски и не могли выбраться наверх. Взрослые были в сознании, а мальчик нет. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления росгвардии на официальном сайте. «10 августа я находился вне службы. В 20:40 минут приехал в гараж на Красногорской. Подъезжая к гаражу, я заметил, что у соседнего гаража припаркован автомобиль. Ворота открыты, но вблизи никого не было. С целью поздороваться и узнать, все ли в порядке, я подошел к гаражу и окрикнул хозяев, но мне никто не ответил. Зайдя внутрь, я увидел, что овощная яма открыта, оттуда горит свет. Заглянув в нее, я обнаружил двух женщин, которые находились в сознании, но беспомощном состоянии, и мальчика без сознания», — рассказывает командир взвода Каменск-Уральского ОВО, старший лейтенант полиции Кирилл Тумашов. Он оперативно поднял мальчика из ямы на свежий воздух и вызвал подмогу, так как самостоятельно бы не смог достать женщин на поверхность. Вскоре к гаражу подъехали полицейские и врачи скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщины пояснили, что решили покрасить в овощной яме, при этом технику безопасности не соблюли — не надели респираторные маски. Отравившись токсинами, женщины не смогли подняться наверх. Пятилетний сын одной из них спустился вниз, чтобы помочь родным, но тоже отравился парами краски. Сейчас пострадавших уже выписали из больницы, их состояние оценивают как удовлетворительное.