В Пермском крае сотрудник военкомата в мечети рассказал о контрактной службе. Фото

В Пермском крае сотрудник военкомата провел встречу с прихожанами мечети

15 августа 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Военный комиссар рассказал прихожанам в мечети, как поступить на контрактную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Краснокамске Пермского края сотрудник военкомата пришел в мечеть, где рассказал верующим, как поступить на контрактную службу. Информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил муфтий Прикамья Анвар Аблаев. Священнослужитель во время своей проповеди затронул тему важности участия добровольцев в спецоперации. «Говорил о важности участия патриотов в защите отечества в рядах СВО. Эту же тему продолжил приглашенный в этот день в мечеть из военного комиссариата Пермяков М.А. Он особо отметил, что в это тяжелое время нужны добровольцы, контрактники […] рассказал о порядке, правилах заключения контрактной службы», — написал Аблаев. Брать пример с участников спецоперации, которые посвятили свою жизнь «служению ближнему» ранее призвал прикамцев архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Архиерей РПЦ также осудил граждан страны, которые «сбежали в Казахстан и Грузию», во время объявленной в России в сентябре 2022 года частичной мобилизации. Вместе с муфтием Пермского края Анваром Аблаевым (в центре) мечеть посетил сотрудник военкомата Фото: страница Анвара Аблаева, «ВКонтакте» https://vk.com/anvarablaev

В городе Краснокамске Пермского края сотрудник военкомата пришел в мечеть, где рассказал верующим, как поступить на контрактную службу. Информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил муфтий Прикамья Анвар Аблаев. Священнослужитель во время своей проповеди затронул тему важности участия добровольцев в спецоперации. «Говорил о важности участия патриотов в защите отечества в рядах СВО. Эту же тему продолжил приглашенный в этот день в мечеть из военного комиссариата Пермяков М.А. Он особо отметил, что в это тяжелое время нужны добровольцы, контрактники […] рассказал о порядке, правилах заключения контрактной службы», — написал Аблаев. Брать пример с участников спецоперации, которые посвятили свою жизнь «служению ближнему» ранее призвал прикамцев архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Архиерей РПЦ также осудил граждан страны, которые «сбежали в Казахстан и Грузию», во время объявленной в России в сентябре 2022 года частичной мобилизации.