14 августа 2023

В Пермском крае сотрудник военкомата в мечети рассказал о контрактной службе. Фото

В Пермском крае сотрудник военкомата провел встречу с прихожанами мечети
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Военный комиссар рассказал прихожанам в мечети, как поступить на контрактную службу Фото:

В городе Краснокамске Пермского края сотрудник военкомата пришел в мечеть, где рассказал верующим, как поступить на контрактную службу. Информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил муфтий Прикамья Анвар Аблаев. Священнослужитель во время своей проповеди затронул тему важности участия добровольцев в спецоперации.

«Говорил о важности участия патриотов в защите отечества в рядах СВО. Эту же тему продолжил приглашенный в этот день в мечеть из военного комиссариата Пермяков М.А. Он особо отметил, что в это тяжелое время нужны добровольцы, контрактники […] рассказал о порядке, правилах заключения контрактной службы», — написал Аблаев.

Брать пример с участников спецоперации, которые посвятили свою жизнь «служению ближнему» ранее призвал прикамцев архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Архиерей РПЦ также осудил граждан страны, которые «сбежали в Казахстан и Грузию», во время объявленной в России в сентябре 2022 года частичной мобилизации.

Вместе с муфтием Пермского края Анваром Аблаевым (в центре) мечеть посетил сотрудник военкомата
Вместе с муфтием Пермского края Анваром Аблаевым (в центре) мечеть посетил сотрудник военкомата
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В городе Краснокамске Пермского края сотрудник военкомата пришел в мечеть, где рассказал верующим, как поступить на контрактную службу. Информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил муфтий Прикамья Анвар Аблаев. Священнослужитель во время своей проповеди затронул тему важности участия добровольцев в спецоперации. «Говорил о важности участия патриотов в защите отечества в рядах СВО. Эту же тему продолжил приглашенный в этот день в мечеть из военного комиссариата Пермяков М.А. Он особо отметил, что в это тяжелое время нужны добровольцы, контрактники […] рассказал о порядке, правилах заключения контрактной службы», — написал Аблаев. Брать пример с участников спецоперации, которые посвятили свою жизнь «служению ближнему» ранее призвал прикамцев архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Архиерей РПЦ также осудил граждан страны, которые «сбежали в Казахстан и Грузию», во время объявленной в России в сентябре 2022 года частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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