В Магнитогорске продают кафе-шашлычную за 48 млн рублей. Скрин

03 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Кафе-шашлычная «Рефей» вмещает до 80 человек Фото: Московец Илья © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу кафе-шашлычную «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов, указано на сайте объявлений. «Кафе-шашлычная „Рефей“ расположено на первой линии с интенсивным автомобильным и пешеходным трафиком вдоль помещения, что обеспечивает высокую проходимость. <…> имеется своя целевая многолетняя аудитория клиентов», — указано на сайте «Авито». Объект стоимостью 48 500 000 рублей расположен по улице Карла Маркса около ТЦ «Гостиный двор». Общая площадь двухэтажного здания составляет 351 квадратный метр. На первом этаже расположена шашлычная, на втором — банкетный зал. В помещении также можно открыть гостиницу или развлекательный клуб, отмечает продавец. Ранее в Челябинске выставили на продажу ресторан-раковарню «Раки-Раки». Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни. Вместе с рестораном новому владельцу отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов. Стоимость объекта не указана. Журналист URA.RU связался с представителем ресторана, но он воздержался от комментариев. Кафе-шашлычная «Рефей» расположено по улице Карла Маркса в Магнитогорске Скрин с сайта объявлений «Авито» На первом этаже находится шашлычная, на втором — ресторан Скрин с сайта объявлений «Авито» Здание кафе-ресторана «Рефей» двухэтажное Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу кафе-шашлычную «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов, указано на сайте объявлений. «Кафе-шашлычная „Рефей“ расположено на первой линии с интенсивным автомобильным и пешеходным трафиком вдоль помещения, что обеспечивает высокую проходимость. <…> имеется своя целевая многолетняя аудитория клиентов», — указано на сайте «Авито». Объект стоимостью 48 500 000 рублей расположен по улице Карла Маркса около ТЦ «Гостиный двор». Общая площадь двухэтажного здания составляет 351 квадратный метр. На первом этаже расположена шашлычная, на втором — банкетный зал. В помещении также можно открыть гостиницу или развлекательный клуб, отмечает продавец. Ранее в Челябинске выставили на продажу ресторан-раковарню «Раки-Раки». Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни. Вместе с рестораном новому владельцу отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов. Стоимость объекта не указана. Журналист URA.RU связался с представителем ресторана, но он воздержался от комментариев.