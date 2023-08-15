В челябинском районе назначили нового прокурора. Фото

Прокурором Еткульского района назначен Сергей Сараев

16 августа 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Новым прокурором назначен Сергей Сараев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Еткульском районе (Челябинская область) назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по приказу генпрокурора РФ Игоря Краснова, им назначен младший советник юстиции Сергей Сараев. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Еткульского района назначен младший советник юстиции Сараев Сергей Анатольевич. В прокуратуре Сараев проходит службу более девяти лет. По итогам службы за 2021 год признан победителем конкурса профессионального мастерства», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили профессиональный путь Сараева. В период с 2010 по 2014 годы он проходил службу в должности следователя СУ СКР по региону. Затем занимал должности помощника прокурора Южноуральска, помощника прокурора Красноармейского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР по области, заместителя прокурора Сосновского района. В Еткульском районе Сараев заменил Александра Ростова. Тот, в свою очередь, перешел на службу в Курчатовский райсуд. По итогам службы за 2021 год Сергей Сараев признан победителем конкурса профессионального мастерства Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Еткульском районе (Челябинская область) назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по приказу генпрокурора РФ Игоря Краснова, им назначен младший советник юстиции Сергей Сараев. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Еткульского района назначен младший советник юстиции Сараев Сергей Анатольевич. В прокуратуре Сараев проходит службу более девяти лет. По итогам службы за 2021 год признан победителем конкурса профессионального мастерства», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили профессиональный путь Сараева. В период с 2010 по 2014 годы он проходил службу в должности следователя СУ СКР по региону. Затем занимал должности помощника прокурора Южноуральска, помощника прокурора Красноармейского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР по области, заместителя прокурора Сосновского района. В Еткульском районе Сараев заменил Александра Ростова. Тот, в свою очередь, перешел на службу в Курчатовский райсуд.