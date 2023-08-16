Губернатор Текслер побывал гостях у абхазских добровольцев в Донбассе. Фото

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Абхазские добровольцы поблагодарили Текслера за визит и поддержку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил абхазских добровольцев, участвующих в спецоперации в Донбассе. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

«К нам в гости приезжал губернатор Текслер. Мы всегда рады новым знакомствам. Особенно приятно чувствовать и понимать, что мы не одни, что в тылу у нас такая сильная поддержка, и мы все вместе делаем одно важное дело. Спасибо за визит!» — написали абхазские добровольцы в своем telegram-канале «ИБ Пятнашка».

В рамках своей рабочей поездки на подшефные территории в ДНР глава региона встретился с челябинскими медиками в Волновахе. Также Текслер проконтролировал ход строительства новых объектов в Ясиноватой.

Добровольцы из интернациональной бригады «Пятнашка» отметили, что для них важна такая поддержка
Добровольцы из интернациональной бригады «Пятнашка» отметили, что для них важна такая поддержка
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Глава региона приехал к бойцам не с пустыми руками
Глава региона приехал к бойцам не с пустыми руками
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил абхазских добровольцев, участвующих в спецоперации в Донбассе. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. «К нам в гости приезжал губернатор Текслер. Мы всегда рады новым знакомствам. Особенно приятно чувствовать и понимать, что мы не одни, что в тылу у нас такая сильная поддержка, и мы все вместе делаем одно важное дело. Спасибо за визит!» — написали абхазские добровольцы в своем telegram-канале «ИБ Пятнашка». В рамках своей рабочей поездки на подшефные территории в ДНР глава региона встретился с челябинскими медиками в Волновахе. Также Текслер проконтролировал ход строительства новых объектов в Ясиноватой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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