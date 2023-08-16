Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил абхазских добровольцев, участвующих в спецоперации в Донбассе. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
«К нам в гости приезжал губернатор Текслер. Мы всегда рады новым знакомствам. Особенно приятно чувствовать и понимать, что мы не одни, что в тылу у нас такая сильная поддержка, и мы все вместе делаем одно важное дело. Спасибо за визит!» — написали абхазские добровольцы в своем telegram-канале «ИБ Пятнашка».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил абхазских добровольцев, участвующих в спецоперации в Донбассе. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. «К нам в гости приезжал губернатор Текслер. Мы всегда рады новым знакомствам. Особенно приятно чувствовать и понимать, что мы не одни, что в тылу у нас такая сильная поддержка, и мы все вместе делаем одно важное дело. Спасибо за визит!» — написали абхазские добровольцы в своем telegram-канале «ИБ Пятнашка». В рамках своей рабочей поездки на подшефные территории в ДНР глава региона встретился с челябинскими медиками в Волновахе. Также Текслер проконтролировал ход строительства новых объектов в Ясиноватой.