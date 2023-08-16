Пермяков зовут обучиться слежке за людьми и проверке чужих сумок

Ж/д вокзал Пермь-II ищет инспектора по досмотру пассажиров

Инспекторов обучат досмотру пассажиров и багажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Пермского края и краевой столицы предлагают пойти работать сотрудниками транспортной безопасности на железнодорожном вокзале Пермь-II. Для этого необходимо будет пройти учебу. Потенциальных сотрудников обучат правильно досматривать пассажиров, а также их багаж.

«В подразделение транспортной безопасности приглашаем на работу инспекторов по безопасности на железнодорожном вокзале города Перми. Необходимо будет пройти обучение, по окончании которого выдаем свидетельство государственного образца. Обязанности — пропускной режим, видеонаблюдение и проведение досмотра пассажиров и их багажа», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Соискателям обещают официальное трудоустройство и полный соцпакет. В объявлении уточняется, что сотрудники должны быть готовы к возможным командировкам. Обещанная заработная плата — от 40 до 70 тысяч рублей. Выплаты производятся дважды в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов возрастом старше 45 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае дочерняя структура ГУФСИН ищет сотрудников на должности младших инспекторов комендатуры. Кандидатам обещают присвоение специального звания в силовом ведомстве.