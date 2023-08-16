16 августа 2023

Пермяков зовут обучиться слежке за людьми и проверке чужих сумок

Ж/д вокзал Пермь-II ищет инспектора по досмотру пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал станции "Екатеринбург-Пассажирский". Екатеринбург, рентген, обеспечение безопасности, проверка на входе, досмотр вещей
Инспекторов обучат досмотру пассажиров и багажа Фото:

Жителям Пермского края и краевой столицы предлагают пойти работать сотрудниками транспортной безопасности на железнодорожном вокзале Пермь-II. Для этого необходимо будет пройти учебу. Потенциальных сотрудников обучат правильно досматривать пассажиров, а также их багаж.

«В подразделение транспортной безопасности приглашаем на работу инспекторов по безопасности на железнодорожном вокзале города Перми. Необходимо будет пройти обучение, по окончании которого выдаем свидетельство государственного образца. Обязанности — пропускной режим, видеонаблюдение и проведение досмотра пассажиров и их багажа», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Соискателям обещают официальное трудоустройство и полный соцпакет. В объявлении уточняется, что сотрудники должны быть готовы к возможным командировкам. Обещанная заработная плата — от 40 до 70 тысяч рублей. Выплаты производятся дважды в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов возрастом старше 45 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае дочерняя структура ГУФСИН ищет сотрудников на должности младших инспекторов комендатуры. Кандидатам обещают присвоение специального звания в силовом ведомстве.

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Жителям Пермского края и краевой столицы предлагают пойти работать сотрудниками транспортной безопасности на железнодорожном вокзале Пермь-II. Для этого необходимо будет пройти учебу. Потенциальных сотрудников обучат правильно досматривать пассажиров, а также их багаж. «В подразделение транспортной безопасности приглашаем на работу инспекторов по безопасности на железнодорожном вокзале города Перми. Необходимо будет пройти обучение, по окончании которого выдаем свидетельство государственного образца. Обязанности — пропускной режим, видеонаблюдение и проведение досмотра пассажиров и их багажа», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Соискателям обещают официальное трудоустройство и полный соцпакет. В объявлении уточняется, что сотрудники должны быть готовы к возможным командировкам. Обещанная заработная плата — от 40 до 70 тысяч рублей. Выплаты производятся дважды в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов возрастом старше 45 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае дочерняя структура ГУФСИН ищет сотрудников на должности младших инспекторов комендатуры. Кандидатам обещают присвоение специального звания в силовом ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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