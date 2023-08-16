Взрыв напугал жителей двора
Во дворе жилого дома в Челябинске в ночь на 17 августа неизвестный взорвал взрывпакет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его уже разыскивают.
«Ведется поиск. Даны поручения сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Судя по кадрам, опубликованным изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина поджег взрывпакет и выбросил его на середину двора. От взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, жители проснулись. После содеянного мужчина скрылся.
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