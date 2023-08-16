Челябинец устроил взрыв во дворе жилого дома. Видео

17 августа 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Взрыв напугал жителей двора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во дворе жилого дома в Челябинске в ночь на 17 августа неизвестный взорвал взрывпакет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его уже разыскивают. «Ведется поиск. Даны поручения сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Судя по кадрам, опубликованным изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина поджег взрывпакет и выбросил его на середину двора. От взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, жители проснулись. После содеянного мужчина скрылся.

Во дворе жилого дома в Челябинске в ночь на 17 августа неизвестный взорвал взрывпакет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его уже разыскивают. «Ведется поиск. Даны поручения сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Судя по кадрам, опубликованным изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина поджег взрывпакет и выбросил его на середину двора. От взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, жители проснулись. После содеянного мужчина скрылся.