16 августа 2023

Челябинец устроил взрыв во дворе жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв напугал жителей двора Фото:

Во дворе жилого дома в Челябинске в ночь на 17 августа неизвестный взорвал взрывпакет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его уже разыскивают.

«Ведется поиск. Даны поручения сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Судя по кадрам, опубликованным изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина поджег взрывпакет и выбросил его на середину двора. От взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, жители проснулись. После содеянного мужчина скрылся.

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Во дворе жилого дома в Челябинске в ночь на 17 августа неизвестный взорвал взрывпакет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его уже разыскивают. «Ведется поиск. Даны поручения сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Судя по кадрам, опубликованным изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина поджег взрывпакет и выбросил его на середину двора. От взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, жители проснулись. После содеянного мужчина скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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