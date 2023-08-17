В Адыгее раскрыли убийство с расчленением с участием экс-капитана милиции

Baza: в Адыгее раскрыли убийство, которое совершил капитан милиции

17 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Сотрудник милиции убил мужчину, чтобы его ограбить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Адыгее следователи раскрыли убийство с расчленением, которое совершил сотрудник милиции. Об этом сообщили в соцсетях. «В Адыгее раскрыли убийство с расчленением от 1999 года», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что по версии следствия, преступление совершил капитан милиции, который работал заместителем начальника изолятора временного содержания (ИВС). Как пишут в канале, в 1999 году во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе нашли расчлененное тело 29-летнего мужчины. По версии правоохранителей, сотрудник милиции убил мужчину, чтобы его ограбить. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Республике Адыгея. Ответ ожидается.

В Адыгее следователи раскрыли убийство с расчленением, которое совершил сотрудник милиции. Об этом сообщили в соцсетях. «В Адыгее раскрыли убийство с расчленением от 1999 года», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что по версии следствия, преступление совершил капитан милиции, который работал заместителем начальника изолятора временного содержания (ИВС). Как пишут в канале, в 1999 году во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе нашли расчлененное тело 29-летнего мужчины. По версии правоохранителей, сотрудник милиции убил мужчину, чтобы его ограбить. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Республике Адыгея. Ответ ожидается.