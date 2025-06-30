Лавров сообщил о мерах Казахстана по пресечению полетов дронов ВСУ

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Украинские БПЛА были замечены в небе над Казахстаном
Украинские БПЛА были замечены в небе над Казахстаном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Казахстанская сторона находится в контакте с Украиной, чтобы «чтобы положить конец» пролетам дронов ВСУ над страной. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

«Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — сказал Лавров на пресс-конференции. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 июня заявила, что 19 и 20 числа были зафиксированы пролеты нескольких десятков украинских беспилотников над территорией Западно-Казахстанской области. Казахстанский МИД уточнил, что страна не запускала летательные аппараты. 

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Казахстанская сторона находится в контакте с Украиной, чтобы «чтобы положить конец» пролетам дронов ВСУ над страной. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. «Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — сказал Лавров на пресс-конференции.  Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 июня заявила, что 19 и 20 числа были зафиксированы пролеты нескольких десятков украинских беспилотников над территорией Западно-Казахстанской области. Казахстанский МИД уточнил, что страна не запускала летательные аппараты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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