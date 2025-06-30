Алаудинов раскрыл судьбу бойцов, освободивших Курскую область

Часть бойцов спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, принимавших участие в операции «Поток» по освобождению города Суджа, будет комиссована по состоянию здоровья. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй», — сказал Алаудинов. Операция «Поток» стала одной из самых обсуждаемых военных операций последних месяцев. В ней участвовал сводный штурмовой отряд, сформированный из военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V». Особенностью операции стал неожиданный для противника маневр: бойцы преодолели около 15 км внутри трубопровода и внезапно вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ, непосредственно у города Суджа.
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов ранее отмечал, что в операции было задействовано более 600 военнослужащих. Особенно отличились подразделения «Ветераны», «Ахмат», 11-я ОДШБр и 30-й мотострелковый полк. По словам Герасимова, героические действия штурмового подразделения оказались неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны, а также развитию наступления российских войск в Курской области.
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