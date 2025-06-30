Дрон со свастикой и раненые мирные жители: карта атак БПЛА на утро 30 июня

Этой ночью украинские военные запустили 15 беспилотников по России. Все они были успешно поражены российскими средствами ПВО. Из них 10 дронов были сбиты над Курской областью, а еще пять — над Азовским морем. Курский губернатор Александр Хинштейн также сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников в регионе пострадали двое мирных. Какие российские территории были атакованы на 30 июня — в карте URA.RU.
Украинские дроны ранили двоих мирных
В Курской области в результате атаки вражеского беспилотника пострадали двое мирных жителей. Об этом написал в своем telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн вечером накануне.
По его словам, первый удар БПЛА был нанесен по деревне Сухая Рыльского района, где ранения получил 48-летний мужчина. У него диагностированы осколочные ранения головы, груди, рук и ног, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Второй инцидент произошел в деревне Кекино Глушковского района: там 47-летний местный житель получил осколочные ранения ног без сквозных повреждений. Пострадавшим оказана медпомощь, в настоящий момент они госпитализированы — уточнил Хинштейн.
За ночь — 15 беспилотников и угроза последующей атаки
В ночь на 30 июня российские средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, десять аппаратов были сбиты над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря.
В Краснодарском крае 30 июня была объявлена угроза атаки беспилотников. Информацию об этом распространило МЧС. В экстренном сообщении жителей региона призвали соблюдать меры безопасности: отойти от окон, укрыться в помещениях без стекол, а также немедленно сообщать о падении БПЛА по единому номеру 112.
Необычная находка в Курской области
Военнослужащие 91-го инженерно-саперного полка группировки «Север» обнаружили украинский беспилотник с изображением нацистской свастики при разминировании территории в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Обнаружен был [беспилотник марки] DJI. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — прокомментировали российские военные.
Минобороны также уточнило, что в ходе разминирования освобожденных территорий Курской области российские военные регулярно находят технику, оставленную ВСУ. Среди обнаруженного оборудования — беспилотные летательные аппараты разных типов, а также планшетные компьютеры и мобильные телефоны.
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