«Согласились с расистским подходом»: миграционный кризис радикализировал европейских лидеров

30 июня 2025

У Европы проблемы с мигрантами. Европейские власти ужесточают политику в отношении беженцев, объединяя усилия правых и левых для ограничения нелегальной иммиграции и пересмотра прежних мер защиты. Об этом сообщил The New York Times. За последний год лидеры европейских государств поддержали инициативы, предполагающие более жесткий контроль границ и депортацию нелегальных мигрантов. «Те, кто раньше называл наш подход расистским и ксенофобским, постепенно начинают соглашаться с нашей позицией», — сообщил The New York Times депутат Европарламента от Италии Никола Прокаччини, отмечая существующие проблемы с мигрантами. По его словам, еще шесть лет назад его партия с жесткой антимиграционной платформой находилась в изоляции, однако теперь подобные взгляды становятся все более популярными среди основных политических сил. Газета отмечает, что в ряде стран ЕС центристы сотрудничают с консерваторами ради отмены прежних гарантий для мигрантов и упрощения процедуры депортации. В качестве примера The New York Times приводит политику Дании по принципу «нулевых» беженцев, которую стремятся внедрить и другие государства. Евросоюз разрабатывает новые правила, позволяющие отправлять просителей убежища в третьи страны, а недавно был подписан договор о размещении пограничных агентов ЕС в Боснии и Герцеговине для усиления контроля на внешней границе. Изменения в подходе к миграции стали очевидны после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава итальянского правительства Джорджия Мелони совместно выступили в поддержку ужесточения миграционных правил. Но некоторые опасаются, что изменение тональности в отношении миграции может навредить тем, кто остается в Европе. Так мэр польского города Сопот Магдалена Чажиньска-Яхим выразила обеспокоенность тем, что новые инициативы рискуют представить всех приезжих как угрозу, хотя многие из них приезжают в поисках безопасности и работы. Борьба с паразитирующей миграцией стала одной из основных задач во всем мире, в том числе в России. Еще осенью 2024 года в стране предложили лишать приезжих гражданства за любые преступления. В Европе же миграционный кризис обострился еще 10 лет назад. В страны Евросоюза за это время нелегально прибыло порядка 1,8 млн человек. Первые попытки ужесточить законодательство были предприняты еще в 2013 году Великобританией. Тогда там приняли ряд законов, ограничивающих доступ мигрантов к социальным льготам.