16 августа 2023

Силовики проводят обыски в домах челябинских активистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Активистов подозревают в распространении фейков о российской армии Фото:

В Челябинске полицейские проводят обыск в домах координаторов движения «Голос»* (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году) Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова. По предварительным данным обыски проходят по факту распространения фейков о российской армии.

«Дело о фейках в отношении российской армии завели на Наталью Гусеву. Сегодня дома у нее прошли следственные действия», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Об обыске в доме Баймуратов сообщает пресс-служба челябинского реготделения партии «Яблоко». По данным пресс-службы, давление на активиста связано с его общественной деятельностью.

«Ильдар помогал людям, пострадавшим от необоснованных репрессий. Также он собирал средства для политических заключенных и участвовал в проведении в поддержку южноуральцев, преследуемых по политическим мотивам», — отметили в пресс-службе партии.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там от комментариев воздержались.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске полицейские проводят обыск в домах координаторов движения «Голос»* (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году) Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова. По предварительным данным обыски проходят по факту распространения фейков о российской армии. «Дело о фейках в отношении российской армии завели на Наталью Гусеву. Сегодня дома у нее прошли следственные действия», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об обыске в доме Баймуратов сообщает пресс-служба челябинского реготделения партии «Яблоко». По данным пресс-службы, давление на активиста связано с его общественной деятельностью. «Ильдар помогал людям, пострадавшим от необоснованных репрессий. Также он собирал средства для политических заключенных и участвовал в проведении в поддержку южноуральцев, преследуемых по политическим мотивам», — отметили в пресс-службе партии. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...