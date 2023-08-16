Силовики проводят обыски в домах челябинских активистов

17 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Активистов подозревают в распространении фейков о российской армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полицейские проводят обыск в домах координаторов движения «Голос»* (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году) Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова. По предварительным данным обыски проходят по факту распространения фейков о российской армии. «Дело о фейках в отношении российской армии завели на Наталью Гусеву. Сегодня дома у нее прошли следственные действия», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об обыске в доме Баймуратов сообщает пресс-служба челябинского реготделения партии «Яблоко». По данным пресс-службы, давление на активиста связано с его общественной деятельностью. «Ильдар помогал людям, пострадавшим от необоснованных репрессий. Также он собирал средства для политических заключенных и участвовал в проведении в поддержку южноуральцев, преследуемых по политическим мотивам», — отметили в пресс-службе партии. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там от комментариев воздержались.

В Челябинске полицейские проводят обыск в домах координаторов движения «Голос»* (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году) Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова. По предварительным данным обыски проходят по факту распространения фейков о российской армии. «Дело о фейках в отношении российской армии завели на Наталью Гусеву. Сегодня дома у нее прошли следственные действия», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об обыске в доме Баймуратов сообщает пресс-служба челябинского реготделения партии «Яблоко». По данным пресс-службы, давление на активиста связано с его общественной деятельностью. «Ильдар помогал людям, пострадавшим от необоснованных репрессий. Также он собирал средства для политических заключенных и участвовал в проведении в поддержку южноуральцев, преследуемых по политическим мотивам», — отметили в пресс-службе партии. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там от комментариев воздержались.