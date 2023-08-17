В больнице ХМАО умер третий пострадавший от взрыва на месторождении. Инсайд

18 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Третий пострадавший в ЧП на месторождении скончался в больнице Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В больнице ХМАО скончался третий пострадавший от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом URA.RU рассказал собственный источник, близкий к семье погибшего. «Погиб еще один пострадавший от взрыва на месторождении, ему было 55 лет. Сегодня точно подтвердили и сказали начальству в Москву. В Сургуте все тяжелые. В Пыть-Яхе одного будут оперировать, но у всех очень большой процент поражения кожи», — прокомментировал инсайдер. С журналистами URA.RU связалась дочь еще одного пациента. Она рассказала, что ее отец находится в ожоговом центре Пыть-яха. «У него почти 4 степень ожогов, 95% тела и 15% — легких. Врачи делают все возможное, но говорят, что шансов нет», — поделилась девушка. По ее словам, у всех нефтяников очень тяжелые ожоги. В департамент здравоохранения ХМАО и правоохранительные органы направлены запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что пострадавшие нефтяники или их семьи получат выплаты от страховой СОГАЗ. Страховку перечислят, если происшествие признают аварией на опасном объекте.

В больнице ХМАО скончался третий пострадавший от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом URA.RU рассказал собственный источник, близкий к семье погибшего. «Погиб еще один пострадавший от взрыва на месторождении, ему было 55 лет. Сегодня точно подтвердили и сказали начальству в Москву. В Сургуте все тяжелые. В Пыть-Яхе одного будут оперировать, но у всех очень большой процент поражения кожи», — прокомментировал инсайдер. С журналистами URA.RU связалась дочь еще одного пациента. Она рассказала, что ее отец находится в ожоговом центре Пыть-яха. «У него почти 4 степень ожогов, 95% тела и 15% — легких. Врачи делают все возможное, но говорят, что шансов нет», — поделилась девушка. По ее словам, у всех нефтяников очень тяжелые ожоги. В департамент здравоохранения ХМАО и правоохранительные органы направлены запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что пострадавшие нефтяники или их семьи получат выплаты от страховой СОГАЗ. Страховку перечислят, если происшествие признают аварией на опасном объекте.