17 августа 2023

Дорожники перекроют Восточный обход Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Водителям придется ехать в объезд Фото:

Движение автомобилей на Восточном обходе Перми перекроют в ближайшие выходные. Как пояснили в минтрансе, на участке в районе съезда на «Омикрон» будут устанавливать пешеходный переход.

«С 23:00 19 августа до 05:00 20 августа на автодороге „Восточный обход г. Перми“ (в районе съезда на „Омикрон“), будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале министерства.

В ведомстве просят водителей планировать маршрут. Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Уинская, 1905-года и Лядовский тракт.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение автомобилей на Восточном обходе Перми перекроют в ближайшие выходные. Как пояснили в минтрансе, на участке в районе съезда на «Омикрон» будут устанавливать пешеходный переход. «С 23:00 19 августа до 05:00 20 августа на автодороге „Восточный обход г. Перми“ (в районе съезда на „Омикрон“), будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале министерства. В ведомстве просят водителей планировать маршрут. Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Уинская, 1905-года и Лядовский тракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...