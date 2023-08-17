Дорожники перекроют Восточный обход Перми

18 августа 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Водителям придется ехать в объезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение автомобилей на Восточном обходе Перми перекроют в ближайшие выходные. Как пояснили в минтрансе, на участке в районе съезда на «Омикрон» будут устанавливать пешеходный переход. «С 23:00 19 августа до 05:00 20 августа на автодороге „Восточный обход г. Перми“ (в районе съезда на „Омикрон“), будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале министерства. В ведомстве просят водителей планировать маршрут. Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Уинская, 1905-года и Лядовский тракт.

Движение автомобилей на Восточном обходе Перми перекроют в ближайшие выходные. Как пояснили в минтрансе, на участке в районе съезда на «Омикрон» будут устанавливать пешеходный переход. «С 23:00 19 августа до 05:00 20 августа на автодороге „Восточный обход г. Перми“ (в районе съезда на „Омикрон“), будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале министерства. В ведомстве просят водителей планировать маршрут. Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Уинская, 1905-года и Лядовский тракт.