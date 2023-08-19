19 августа 2023
18 августа 2023

Фотограф Чазов запечатлел красное полярное сияние в центре Пермского края

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Фотограф Чазов запечатлел необычное небесное явление (архивное фото) Фото:

Член Союза фотохудожников России Александр Чазов запечатал красноватое полярное сияние. Необычное небесное явление замечено в Ильинском районе Пермского края. О своих наблюдениях Чазов рассказал URA.RU.

«Выбрались поснимать метеоры, да не тут-то было — полярное сияние увидели, причем не зеленое, а красное, которое гораздо реже бывает. И все это в Ильинском районе», — пояснил Александр Чазов корреспонденту URA.RU. Съемка прошла 17 августа.

Северным или полярным сиянием называется свечение верхних слоев атмосферы. Самым распространенным считается зеленоватый оттенок.

Ранее жители Полазны наблюдали полярное сияние в небе. Его могли заметить и в других уголках региона, уточняли прикамские метеорологи.

Полярное сияние замечено в Ильинском районе
Полярное сияние замечено в Ильинском районе
Фото:

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Член Союза фотохудожников России Александр Чазов запечатал красноватое полярное сияние. Необычное небесное явление замечено в Ильинском районе Пермского края. О своих наблюдениях Чазов рассказал URA.RU. «Выбрались поснимать метеоры, да не тут-то было — полярное сияние увидели, причем не зеленое, а красное, которое гораздо реже бывает. И все это в Ильинском районе», — пояснил Александр Чазов корреспонденту URA.RU. Съемка прошла 17 августа. Северным или полярным сиянием называется свечение верхних слоев атмосферы. Самым распространенным считается зеленоватый оттенок. Ранее жители Полазны наблюдали полярное сияние в небе. Его могли заметить и в других уголках региона, уточняли прикамские метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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