Фотограф Чазов запечатлел красное полярное сияние в центре Пермского края

Член Союза фотохудожников России Александр Чазов запечатал красноватое полярное сияние. Необычное небесное явление замечено в Ильинском районе Пермского края. О своих наблюдениях Чазов рассказал URA.RU.
«Выбрались поснимать метеоры, да не тут-то было — полярное сияние увидели, причем не зеленое, а красное, которое гораздо реже бывает. И все это в Ильинском районе», — пояснил Александр Чазов корреспонденту URA.RU. Съемка прошла 17 августа.
Северным или полярным сиянием называется свечение верхних слоев атмосферы. Самым распространенным считается зеленоватый оттенок.
Ранее жители Полазны наблюдали полярное сияние в небе. Его могли заметить и в других уголках региона, уточняли прикамские метеорологи.
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