Фотограф Чазов запечатлел красное полярное сияние в центре Пермского края

20 августа 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Фотограф Чазов запечатлел необычное небесное явление (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Член Союза фотохудожников России Александр Чазов запечатал красноватое полярное сияние. Необычное небесное явление замечено в Ильинском районе Пермского края. О своих наблюдениях Чазов рассказал URA.RU. «Выбрались поснимать метеоры, да не тут-то было — полярное сияние увидели, причем не зеленое, а красное, которое гораздо реже бывает. И все это в Ильинском районе», — пояснил Александр Чазов корреспонденту URA.RU. Съемка прошла 17 августа. Северным или полярным сиянием называется свечение верхних слоев атмосферы. Самым распространенным считается зеленоватый оттенок. Ранее жители Полазны наблюдали полярное сияние в небе. Его могли заметить и в других уголках региона, уточняли прикамские метеорологи. Полярное сияние замечено в Ильинском районе Фото: личная страница Александра Чазова в VK, https://vk.com/alex_chazov

Член Союза фотохудожников России Александр Чазов запечатал красноватое полярное сияние. Необычное небесное явление замечено в Ильинском районе Пермского края. О своих наблюдениях Чазов рассказал URA.RU. «Выбрались поснимать метеоры, да не тут-то было — полярное сияние увидели, причем не зеленое, а красное, которое гораздо реже бывает. И все это в Ильинском районе», — пояснил Александр Чазов корреспонденту URA.RU. Съемка прошла 17 августа. Северным или полярным сиянием называется свечение верхних слоев атмосферы. Самым распространенным считается зеленоватый оттенок. Ранее жители Полазны наблюдали полярное сияние в небе. Его могли заметить и в других уголках региона, уточняли прикамские метеорологи.