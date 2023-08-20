20 августа 2023
19 августа 2023

В челябинском СНТ установят шумозащиту от трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители СНТ пожаловались на шум с трассы М-5 Фото:

Вблизи СНТ «Любитель» (Миасс, Челябинская область) на участке М-5 установят шумозащитные экраны. Об этом 21 августа URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«Садоводческое товарищество „Любитель“ обратилось с просьбой обеспечить комфортное сосуществование дач и четырехполосной магистрали. Планируется установка шумозащитных экранов в пределах полосы отвода М-5 „Урал“», — отметили URA.RU в упрдор.

Длина установки составит не менее 400 метров на 1781 километре трассы. Проектные работы планируют завершить в сентябре.

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Вблизи СНТ «Любитель» (Миасс, Челябинская область) на участке М-5 установят шумозащитные экраны. Об этом 21 августа URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «Садоводческое товарищество „Любитель“ обратилось с просьбой обеспечить комфортное сосуществование дач и четырехполосной магистрали. Планируется установка шумозащитных экранов в пределах полосы отвода М-5 „Урал“», — отметили URA.RU в упрдор. Длина установки составит не менее 400 метров на 1781 километре трассы. Проектные работы планируют завершить в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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