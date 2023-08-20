В челябинском СНТ установят шумозащиту от трассы М-5

Жители СНТ пожаловались на шум с трассы М-5
Вблизи СНТ «Любитель» (Миасс, Челябинская область) на участке М-5 установят шумозащитные экраны. Об этом 21 августа URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».
«Садоводческое товарищество „Любитель“ обратилось с просьбой обеспечить комфортное сосуществование дач и четырехполосной магистрали. Планируется установка шумозащитных экранов в пределах полосы отвода М-5 „Урал“», — отметили URA.RU в упрдор.
Длина установки составит не менее 400 метров на 1781 километре трассы. Проектные работы планируют завершить в сентябре.
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