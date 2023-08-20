Бухгалтер-фрилансер обманула пермских бизнесменов почти на два млн рублей

В Кудымкаре Пермского края бухгалтер присвоила себе деньги двух индивидуальных предпринимателей. Внося фиктивные данные в документы, она лишила бизнесменов более 1,8 млн рублей, рассказали в полиции.
«Фигурантка, имея доступ к управлению счетами потерпевших, формировала распоряжения о переводе денежных средств, в которые вносила фиктивные сведения. Впоследствии при помощи системы дистанционного банковского обслуживания производилось дальнейшее неправомерное перечисление на банковские счета фигурантки различных сумм, которые она впоследствии использовала по своему усмотрению», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Суд приговорил мошенницу к 3,5 года колонии и штрафу в 110 тысяч рублей. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб.
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