20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Бухгалтер-фрилансер обманула пермских бизнесменов почти на два млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги мошенница тратила на свои нужды Фото:

В Кудымкаре Пермского края бухгалтер присвоила себе деньги двух индивидуальных предпринимателей. Внося фиктивные данные в документы, она лишила бизнесменов более 1,8 млн рублей, рассказали в полиции.

«Фигурантка, имея доступ к управлению счетами потерпевших, формировала распоряжения о переводе денежных средств, в которые вносила фиктивные сведения. Впоследствии при помощи системы дистанционного банковского обслуживания производилось дальнейшее неправомерное перечисление на банковские счета фигурантки различных сумм, которые она впоследствии использовала по своему усмотрению», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд приговорил мошенницу к 3,5 года колонии и штрафу в 110 тысяч рублей. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб.

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В Кудымкаре Пермского края бухгалтер присвоила себе деньги двух индивидуальных предпринимателей. Внося фиктивные данные в документы, она лишила бизнесменов более 1,8 млн рублей, рассказали в полиции. «Фигурантка, имея доступ к управлению счетами потерпевших, формировала распоряжения о переводе денежных средств, в которые вносила фиктивные сведения. Впоследствии при помощи системы дистанционного банковского обслуживания производилось дальнейшее неправомерное перечисление на банковские счета фигурантки различных сумм, которые она впоследствии использовала по своему усмотрению», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд приговорил мошенницу к 3,5 года колонии и штрафу в 110 тысяч рублей. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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