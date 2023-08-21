Дипломат Зыков заступился за депортируемых из Латвии россиян

22 августа 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Власти Латвии намерены выслать около шести тысяч россиян из страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дипломаты посольства РФ в Латвии окажут необходимую помощь россиянам, которых собираются депортировать из страны. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. Из прибалтийского государства намерены выслать порядка шести тысяч россиян. «В посольство (РФ в Латвии — прим. URA.RU) ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных происходящим. В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку, — пояснил Олег Зыков в интервью «Известиям». В Латвии принятые в последние время законодательные поправки вызвали возмущение русскоязычного населения. Ранее в МИД страны заявляли, что будут выдавать визы только тем гражданам России, родственники которых проживают на территории Европы. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и ведет открытую антироссийскую политику. В стране массово сносят советские памятники.

Дипломаты посольства РФ в Латвии окажут необходимую помощь россиянам, которых собираются депортировать из страны. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. Из прибалтийского государства намерены выслать порядка шести тысяч россиян. «В посольство (РФ в Латвии — прим. URA.RU) ежедневно поступают десятки обращений от соотечественников, обеспокоенных происходящим. В рамках своих полномочий дипмиссия оказывает им необходимую консульскую и юридическую поддержку, — пояснил Олег Зыков в интервью «Известиям». В Латвии принятые в последние время законодательные поправки вызвали возмущение русскоязычного населения. Ранее в МИД страны заявляли, что будут выдавать визы только тем гражданам России, родственники которых проживают на территории Европы. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и ведет открытую антироссийскую политику. В стране массово сносят советские памятники.