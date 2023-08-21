В Перми восстановят кинотеатр «Молот»

22 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Кинотеатр долгое время был закрыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми готовят к открытию кинотеатр «Молот», который расположен на улице Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе. В его здании организуют социальный кинозал. Первые показы фильмов пройдут 26 августа в рамках акции «Ночь кино». «Кинотеатр „Молот“ на ул. Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе Перми снова начнет показывать фильмы. 26 августа в „Молоте“ пройдет „Ночь кино“, где можно будет посмотреть „Чебурашку“, „Вызов“ и „Праведника“», — пишет издание Properm.ru. «Молот» станет третьим социальным кинозалом в Перми. В августе такие же кинотеатры открылись в клубе «Юбилейный» в поселке Новые Ляды на улице Мира, 1 и в центре досуга «Родина» на улице Вильямса, 1. Ранее URA.RU рассказало, что на сайте госзакупок объявлен конкурс на поставку мультимедийного оборудования для еще одного социального кинозала. Его планируют открыть в Кировском районе на улице Шишкина, 3.

В Перми готовят к открытию кинотеатр «Молот», который расположен на улице Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе. В его здании организуют социальный кинозал. Первые показы фильмов пройдут 26 августа в рамках акции «Ночь кино». «Кинотеатр „Молот“ на ул. Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе Перми снова начнет показывать фильмы. 26 августа в „Молоте“ пройдет „Ночь кино“, где можно будет посмотреть „Чебурашку“, „Вызов“ и „Праведника“», — пишет издание Properm.ru. «Молот» станет третьим социальным кинозалом в Перми. В августе такие же кинотеатры открылись в клубе «Юбилейный» в поселке Новые Ляды на улице Мира, 1 и в центре досуга «Родина» на улице Вильямса, 1. Ранее URA.RU рассказало, что на сайте госзакупок объявлен конкурс на поставку мультимедийного оборудования для еще одного социального кинозала. Его планируют открыть в Кировском районе на улице Шишкина, 3.