21 августа 2023

В Перми восстановят кинотеатр «Молот»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Кинотеатр долгое время был закрыт Фото:

В Перми готовят к открытию кинотеатр «Молот», который расположен на улице Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе. В его здании организуют социальный кинозал. Первые показы фильмов пройдут 26 августа в рамках акции «Ночь кино».

«Кинотеатр „Молот“ на ул. Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе Перми снова начнет показывать фильмы. 26 августа в „Молоте“ пройдет „Ночь кино“, где можно будет посмотреть „Чебурашку“, „Вызов“ и „Праведника“», — пишет издание Properm.ru.

«Молот» станет третьим социальным кинозалом в Перми. В августе такие же кинотеатры открылись в клубе «Юбилейный» в поселке Новые Ляды на улице Мира, 1 и в центре досуга «Родина» на улице Вильямса, 1.

Ранее URA.RU рассказало, что на сайте госзакупок объявлен конкурс на поставку мультимедийного оборудования для еще одного социального кинозала. Его планируют открыть в Кировском районе на улице Шишкина, 3.

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В Перми готовят к открытию кинотеатр «Молот», который расположен на улице Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе. В его здании организуют социальный кинозал. Первые показы фильмов пройдут 26 августа в рамках акции «Ночь кино». «Кинотеатр „Молот“ на ул. Лебедева, 40 в Мотовилихинском районе Перми снова начнет показывать фильмы. 26 августа в „Молоте“ пройдет „Ночь кино“, где можно будет посмотреть „Чебурашку“, „Вызов“ и „Праведника“», — пишет издание Properm.ru. «Молот» станет третьим социальным кинозалом в Перми. В августе такие же кинотеатры открылись в клубе «Юбилейный» в поселке Новые Ляды на улице Мира, 1 и в центре досуга «Родина» на улице Вильямса, 1. Ранее URA.RU рассказало, что на сайте госзакупок объявлен конкурс на поставку мультимедийного оборудования для еще одного социального кинозала. Его планируют открыть в Кировском районе на улице Шишкина, 3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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