Власти Перми подадут в суд на хозяев дома, стена которого рухнула на женщину

23 августа 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Владельцами аварийного дома являются частные лица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Ленинского района Перми будет судиться с собственниками аварийного дома по адресу улица Эпроновская, 8, стена которого обрушилась на проходящую мимо женщину. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы района. «Жилые помещения дома по улице Эпроновская, 8 зарегистрированы на праве частной собственности. Еще с 2022 года администрацией района принимаются меры. Так, в 2022 году была проведена комиссия по ЧС, на которую вызывали собственников помещений дома. На комиссию собственники не явились. Принято решение выйти с иском в отношении собственников помещений», — сообщается на сайте администрации района. Уточняется, что ответственность за содержание строения возложена на его владельцев. Сейчас тротуар вдоль дома огорожен бетонными блоками, с его хозяевами продолжается работа. ЧП с падением части стены аварийного дома на женщину произошло 18 августа. Пострадавшую пришлось доставлять в травмпункт. Пермские следователи начали проводить проверку, которую поставил на личный контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Администрация Ленинского района Перми будет судиться с собственниками аварийного дома по адресу улица Эпроновская, 8, стена которого обрушилась на проходящую мимо женщину. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы района. «Жилые помещения дома по улице Эпроновская, 8 зарегистрированы на праве частной собственности. Еще с 2022 года администрацией района принимаются меры. Так, в 2022 году была проведена комиссия по ЧС, на которую вызывали собственников помещений дома. На комиссию собственники не явились. Принято решение выйти с иском в отношении собственников помещений», — сообщается на сайте администрации района. Уточняется, что ответственность за содержание строения возложена на его владельцев. Сейчас тротуар вдоль дома огорожен бетонными блоками, с его хозяевами продолжается работа. ЧП с падением части стены аварийного дома на женщину произошло 18 августа. Пострадавшую пришлось доставлять в травмпункт. Пермские следователи начали проводить проверку, которую поставил на личный контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.