23 августа 2023

В Свердловской области в первый класс отправятся 60 тысяч детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы №31. Екатеринбург, воздушные шарики, первое сентября, день знаний
Всего с 1 сентября за парты сядут более полумиллиона свердловчан Фото:

Школы Свердловской области 1 сентября примут 60 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сядут порядка полумиллиона учеников, сообщает на официальном сайте правительство региона.

«К новому учебном году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ. За парту сядут более полумиллиона учащихся, из них около 60 тысяч — первоклассники. С 29 по 30 августа в школах по всей России впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях», — говорится в сообщении властей.

Отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше пяти млрд рублей. В учреждениях проверили организацию контрольно-пропускного режима, состояние охранного и противопожарного оборудования, технические средства контроля и системы связи. Также подготовили и сотрудников школ на случай, как действовать при угрозе теракта.

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Школы Свердловской области 1 сентября примут 60 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сядут порядка полумиллиона учеников, сообщает на официальном сайте правительство региона. «К новому учебном году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ. За парту сядут более полумиллиона учащихся, из них около 60 тысяч — первоклассники. С 29 по 30 августа в школах по всей России впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях», — говорится в сообщении властей. Отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше пяти млрд рублей. В учреждениях проверили организацию контрольно-пропускного режима, состояние охранного и противопожарного оборудования, технические средства контроля и системы связи. Также подготовили и сотрудников школ на случай, как действовать при угрозе теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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