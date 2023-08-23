В Свердловской области в первый класс отправятся 60 тысяч детей

24 августа 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Всего с 1 сентября за парты сядут более полумиллиона свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школы Свердловской области 1 сентября примут 60 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сядут порядка полумиллиона учеников, сообщает на официальном сайте правительство региона. «К новому учебном году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ. За парту сядут более полумиллиона учащихся, из них около 60 тысяч — первоклассники. С 29 по 30 августа в школах по всей России впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях», — говорится в сообщении властей. Отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше пяти млрд рублей. В учреждениях проверили организацию контрольно-пропускного режима, состояние охранного и противопожарного оборудования, технические средства контроля и системы связи. Также подготовили и сотрудников школ на случай, как действовать при угрозе теракта.

Школы Свердловской области 1 сентября примут 60 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сядут порядка полумиллиона учеников, сообщает на официальном сайте правительство региона. «К новому учебном году в Свердловской области откроется свыше тысячи школ. За парту сядут более полумиллиона учащихся, из них около 60 тысяч — первоклассники. С 29 по 30 августа в школах по всей России впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях», — говорится в сообщении властей. Отдельное внимание уделяется безопасности в школах — на эти цели из бюджета направили свыше пяти млрд рублей. В учреждениях проверили организацию контрольно-пропускного режима, состояние охранного и противопожарного оборудования, технические средства контроля и системы связи. Также подготовили и сотрудников школ на случай, как действовать при угрозе теракта.