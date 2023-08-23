В Сургуте покажут легендарный мюзикл «Призрак оперы»

Театр «Петербургская оперетта» выступит на сцене театра СурГУ с мюзиклом «Призрак оперы». Музыкальную постановку покажут 14 октября. Об этом сообщило агентство «Сургут-концерт» на своем сайте.
«В основе сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя „Оперы“ графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий „Оперы“», — говорится в афише.
Стоимость билетов составляет от 2 500 до 3 500 тысяч рублей. Концертно-театральный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации больше половины из них еще свободны.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступит группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band». Концерт пройдет в центре культуры и досуга «Камертон» 15 сентября.
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