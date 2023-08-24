Отец погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга выступил с важным обращением. Видео

Отец погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга призвал суд к справедливости

24 августа 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Худжановиддин Бобиев верит в справедливость суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Худжановиддин Бобиев, родной отец погибшего Далера, искренне верит, что судебное разбирательство будет справедливым и беспристрастным. Отец малыша надеется, что все детали, которые имеются у потерпевшей стороны, будут рассмотрены и приобщены к делу. Также Худжановиддин поблагодарил всех, кто участвовал в поисках сына, а также поддерживал его после гибели Далера. Обращение Бобиева старшего записал журналист URA.RU. «Я надеюсь, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти сына понесут наказание в рамках закона. Со своей стороны я готов оказать полное содействие следствию», — отметил Худжановиддин в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Бобиев старший приносит слова благодарности всем, кто участвовал в поисках Далера и поддерживал его в тяжелый момент. «Я благодарю всех волонтеров, силовиков и кинологов за то, что они искали моего сына несколько дней. Я благодарен руководителю местной диаспоры Якубу Умарову, мулле и представителям православной церкви за оказанную помощь в похоронах сына. Ну и отдельная благодарность начальнику колонии за моральную поддержку. Что сотрудники ИК-10, что сидельцы — все поддерживали меня», — заявил отец погибшего Далера. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать сообщила о пропаже мальчика Далера. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Опекуншу Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО. Первым делом он навестил могилу сына. Однако 24 августа в Ленинском суде города Веронике продлили меру пресечения до 26 ноября. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Худжановиддин Бобиев, родной отец погибшего Далера, искренне верит, что судебное разбирательство будет справедливым и беспристрастным. Отец малыша надеется, что все детали, которые имеются у потерпевшей стороны, будут рассмотрены и приобщены к делу. Также Худжановиддин поблагодарил всех, кто участвовал в поисках сына, а также поддерживал его после гибели Далера. Обращение Бобиева старшего записал журналист URA.RU. «Я надеюсь, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти сына понесут наказание в рамках закона. Со своей стороны я готов оказать полное содействие следствию», — отметил Худжановиддин в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Бобиев старший приносит слова благодарности всем, кто участвовал в поисках Далера и поддерживал его в тяжелый момент. «Я благодарю всех волонтеров, силовиков и кинологов за то, что они искали моего сына несколько дней. Я благодарен руководителю местной диаспоры Якубу Умарову, мулле и представителям православной церкви за оказанную помощь в похоронах сына. Ну и отдельная благодарность начальнику колонии за моральную поддержку. Что сотрудники ИК-10, что сидельцы — все поддерживали меня», — заявил отец погибшего Далера. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать сообщила о пропаже мальчика Далера. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Опекуншу Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО. Первым делом он навестил могилу сына. Однако 24 августа в Ленинском суде города Веронике продлили меру пресечения до 26 ноября. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.