24 августа 2023

ТАСС: Домодедово и Внуково закрыты на прилеты и вылеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Об этом сообщили авиаслужбы.

«Закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово, прилеты и вылеты задерживаются, сообщили авиаслужбы. Прилеты и вылеты задерживаются. Объявлен план „Ковер“» — передает информацию авиаслужб ТАСС.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Об этом сообщили авиаслужбы. «Закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово, прилеты и вылеты задерживаются, сообщили авиаслужбы. Прилеты и вылеты задерживаются. Объявлен план „Ковер“» — передает информацию авиаслужб ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...