ТАСС: Домодедово и Внуково закрыты на прилеты и вылеты

25 августа 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Об этом сообщили авиаслужбы. «Закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово, прилеты и вылеты задерживаются, сообщили авиаслужбы. Прилеты и вылеты задерживаются. Объявлен план „Ковер“» — передает информацию авиаслужб ТАСС.

В Москве закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Об этом сообщили авиаслужбы. «Закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово, прилеты и вылеты задерживаются, сообщили авиаслужбы. Прилеты и вылеты задерживаются. Объявлен план „Ковер“» — передает информацию авиаслужб ТАСС.