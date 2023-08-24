ТАСС: Домодедово и Внуково закрыты на прилеты и вылеты

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москве закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Об этом сообщили авиаслужбы.
«Закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково и Домодедово, прилеты и вылеты задерживаются, сообщили авиаслужбы. Прилеты и вылеты задерживаются. Объявлен план „Ковер“» — передает информацию авиаслужб ТАСС.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.