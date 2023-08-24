«Росатом» зовет вахтовиков из ХМАО на работу в Бангладеш на зарплату в 200 тысяч рублей

25 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

На строительство АЭС в Бангладеше нужны бетонщики, монтажники и арматурщики из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инжиниринговая компания АСЭ (дочернее общество госкорпорации «Росатом») зовет вахтовиков из ХМАО на работу в Бангладеш, предлагая на зарплату в 200 тысяч рублей в месяц. Представитель кадровой службы сообщил агентству, что нужны рабочие на строительство атомной электростанции. «Требуются бетонщики, монтажники, арматурщики с опытом работы от года на строительство АЭС в Бангладеше. Зарплата зависит от профессионального уровня работника и составляет от 140 до 200 тысяч рублей», — пояснил кадровик. Работать на объекте сотрудникам предстоит по четыре с половиной месяца, 1,5 месяца — перевахтовка. Работодатель два раза в год оплачивает проезд до места работы и обратно. В Бангладеше сотрудникам предоставляют для проживания отдельные комнаты с индивидуальным санузлом, выплачивают суточные на питание, выдают спецодежду. Ранее URA.RU писало, что электромонтерам из Сургута (ХМАО) зовут на строительство АЭС в турецкую провинцию Мерсин. Работодатель предлагает зарплату от 75 000 рублей.

Инжиниринговая компания АСЭ (дочернее общество госкорпорации «Росатом») зовет вахтовиков из ХМАО на работу в Бангладеш, предлагая на зарплату в 200 тысяч рублей в месяц. Представитель кадровой службы сообщил агентству, что нужны рабочие на строительство атомной электростанции. «Требуются бетонщики, монтажники, арматурщики с опытом работы от года на строительство АЭС в Бангладеше. Зарплата зависит от профессионального уровня работника и составляет от 140 до 200 тысяч рублей», — пояснил кадровик. Работать на объекте сотрудникам предстоит по четыре с половиной месяца, 1,5 месяца — перевахтовка. Работодатель два раза в год оплачивает проезд до места работы и обратно. В Бангладеше сотрудникам предоставляют для проживания отдельные комнаты с индивидуальным санузлом, выплачивают суточные на питание, выдают спецодежду. Ранее URA.RU писало, что электромонтерам из Сургута (ХМАО) зовут на строительство АЭС в турецкую провинцию Мерсин. Работодатель предлагает зарплату от 75 000 рублей.