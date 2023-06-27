«Аль-Хадас»: командиров ЧВК «Вагнер» задержала в Сирии военная полиция РФ

27 июня 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Военная полиция РФ посетила многие представительства ЧВК «Вагнер», сообщает «Аль-Хадас» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Сирии военная полиция РФ задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге страны и троих высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас». «Глава отделения ЧВК „Вагнер“ и трое высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим были задержаны военной полицией России в Сирии», — передает «Аль-Хадас». Кроме того, полиция посетила представительства компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. В июне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Сообщалось, что он предпринял попытку устроить вооруженный мятеж, но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от своих намерений.

В Сирии военная полиция РФ задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге страны и троих высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас». «Глава отделения ЧВК „Вагнер“ и трое высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим были задержаны военной полицией России в Сирии», — передает «Аль-Хадас». Кроме того, полиция посетила представительства компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. В июне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Сообщалось, что он предпринял попытку устроить вооруженный мятеж, но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от своих намерений.