На теле девушки, найденной обнаженной в Исети, обнаружили раны

Предположительной причиной смерти обнаженной девушки в Исети стало утопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, река исеть, водоем, течение, водный порог
По одной из версий, девушка могла купаться в районе плотины Верх-Исетского пруда и ее унесло течением Фото:

На теле девушки, найденной обнаженной в реке Исеть в Екатеринбурге, обнаружены колото-резаные раны и множественные гематомы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«На ягодице обнаружена как минимум одна колото-резаная рана, возможно, их больше. Также сильно повреждены ноги: на коленях серьезные гематомы. Экспертам предстоит выяснить, получены ли эти травмы при жизни или посмертно. Например, девушка могла упасть с моста и получить повреждения. Или могла купаться и ее затянуло течением, понесло по реке и она поранилась о камни», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по предварительным признакам причиной смерти стало утопление. Более точные выводы сделает судмедэкспертиза.

Тело обнаженной девушки было найдено в реке Исеть в районе улицы Бебеля 9. Его заметили прохожие и вызвали спасателей и полицию. Сейчас следователи выясняют личность погибшей, дату, причины и обстоятельства смерти.

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На теле девушки, найденной обнаженной в реке Исеть в Екатеринбурге, обнаружены колото-резаные раны и множественные гематомы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «На ягодице обнаружена как минимум одна колото-резаная рана, возможно, их больше. Также сильно повреждены ноги: на коленях серьезные гематомы. Экспертам предстоит выяснить, получены ли эти травмы при жизни или посмертно. Например, девушка могла упасть с моста и получить повреждения. Или могла купаться и ее затянуло течением, понесло по реке и она поранилась о камни», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по предварительным признакам причиной смерти стало утопление. Более точные выводы сделает судмедэкспертиза. Тело обнаженной девушки было найдено в реке Исеть в районе улицы Бебеля 9. Его заметили прохожие и вызвали спасателей и полицию. Сейчас следователи выясняют личность погибшей, дату, причины и обстоятельства смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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