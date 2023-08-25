На теле девушки, найденной обнаженной в Исети, обнаружили раны

На теле девушки, найденной обнаженной в реке Исеть в Екатеринбурге, обнаружены колото-резаные раны и множественные гематомы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«На ягодице обнаружена как минимум одна колото-резаная рана, возможно, их больше. Также сильно повреждены ноги: на коленях серьезные гематомы. Экспертам предстоит выяснить, получены ли эти травмы при жизни или посмертно. Например, девушка могла упасть с моста и получить повреждения. Или могла купаться и ее затянуло течением, понесло по реке и она поранилась о камни», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по предварительным признакам причиной смерти стало утопление. Более точные выводы сделает судмедэкспертиза.
Тело обнаженной девушки было найдено в реке Исеть в районе улицы Бебеля 9. Его заметили прохожие и вызвали спасателей и полицию. Сейчас следователи выясняют личность погибшей, дату, причины и обстоятельства смерти.
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