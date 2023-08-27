Названы самые популярные направления осенью среди екатеринбуржцев

Сочи, Москва и Ереван стали самыми популярными направлениями осенью среди екатеринбуржцев

Большинство екатеринбуржцев путешествуют осенью в Сочи и Ереван Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Осенью наиболее популярными российскими направлениями у екатеринбуржцев оказались Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Среди заграничных точек мира жители столицы Урала предпочитают чаще путешествовать в Ереван и Стамбул. Об этом URA.RU рассказала руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Наиболее популярными направлениями в России у жителей Екатеринбурга стали Сочи (доля заказов составляет 26,4%), Москва (25,8%), Санкт-Петербург (18,9%), Минеральные Воды (3,9%) и Калининград (3,4%). А за границу большинство жителей столицы Урала осенью планируют полететь в Ереван (24,7%), Стамбул (19,4%), Анталью (10,1%), Баку (8,2%) и Астану (5,3%)», — сказала Елена Шелехова.

По ее словам, многие отправляются в поездки именно осенью, так как в этот период в популярных местах гораздо меньше туристов и ниже цены. «Осень радует яркими и красочными пейзажами и сезонной кухней», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

Также к выгодным направлениям из Екатеринбурга можно отнести города: Уфа (средняя цена билета в одну сторону — 3,5 тысячи рублей), Казань (3,7 тысячи рублей) и Самара (4,5 тысячи рублей). Если рассматривать зарубежные направления, к выгодным можно отнести полет в Астану (6,6 тысячи рублей), Минск (9,7 тысячи рублей), Анталья (10,7 тысяч рублей) и Бишкек (12,3 тысячи рублей).

Ранее URA.RU писало, что с октября 2023 года можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее самолеты летали только в Дубай и Шарджу.