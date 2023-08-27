27 августа 2023
26 августа 2023

Минэк Пермского края возглавила Татьяна Чуксина. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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За экономику Прикамья будет отвечать Татьяна Чуксина (архивное фото) Фото:

Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра. Об этом сообщили в ведомстве, подтвердив информацию источников URA.RU.

«Исполнять обязанности руководителя минэкономразвития будет Татьяна Чуксина. В региональном минэкономразвития Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года в качестве первого заместителя министра», — сообщается в telegram-канале министерства.

Кресло министра экономического развития Прикамья освободилось после перехода Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Сегодня, 28 августа, он официально вступил в должность. О том, что его место займет Чуксина источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.

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Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра. Об этом сообщили в ведомстве, подтвердив информацию источников URA.RU. «Исполнять обязанности руководителя минэкономразвития будет Татьяна Чуксина. В региональном минэкономразвития Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года в качестве первого заместителя министра», — сообщается в telegram-канале министерства. Кресло министра экономического развития Прикамья освободилось после перехода Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Сегодня, 28 августа, он официально вступил в должность. О том, что его место займет Чуксина источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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