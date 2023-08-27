Минэк Пермского края возглавила Татьяна Чуксина. Инсайд URA.RU подтвердился

28 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

За экономику Прикамья будет отвечать Татьяна Чуксина (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра. Об этом сообщили в ведомстве, подтвердив информацию источников URA.RU. «Исполнять обязанности руководителя минэкономразвития будет Татьяна Чуксина. В региональном минэкономразвития Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года в качестве первого заместителя министра», — сообщается в telegram-канале министерства. Кресло министра экономического развития Прикамья освободилось после перехода Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Сегодня, 28 августа, он официально вступил в должность. О том, что его место займет Чуксина источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.

Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра. Об этом сообщили в ведомстве, подтвердив информацию источников URA.RU. «Исполнять обязанности руководителя минэкономразвития будет Татьяна Чуксина. В региональном минэкономразвития Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года в качестве первого заместителя министра», — сообщается в telegram-канале министерства. Кресло министра экономического развития Прикамья освободилось после перехода Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Сегодня, 28 августа, он официально вступил в должность. О том, что его место займет Чуксина источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.