Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра. Об этом сообщили в ведомстве, подтвердив информацию источников URA.RU.
«Исполнять обязанности руководителя минэкономразвития будет Татьяна Чуксина. В региональном минэкономразвития Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года в качестве первого заместителя министра», — сообщается в telegram-канале министерства.
Кресло министра экономического развития Прикамья освободилось после перехода Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Сегодня, 28 августа, он официально вступил в должность. О том, что его место займет Чуксина источники URA.RU сообщали на прошлой неделе.
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