Власти нашли замену министру, который стал мэром Перми

Министром экономразвития Пермского края станет Татьяна Чуксина

24 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Татьяна Чуксина уже занимала пост министра в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющей обязанности министра экономического развития Пермского края будет Татьяна Чуксина. Об этом URA.RU рассказали источники в правительстве региона. В ведомстве она занимала должность первого заместителя. Пост стал вакантным после того, как занимавший его Эдуард Соснин был выбран главой Перми. «С понедельника, 28 августа, Чуксина станет и. о. министра. Она является одним из самых опытных и профессиональных сотрудников в ведомстве», — отметил источник. По его данным, скорее всего со временем она избавится от приставки. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Чуксина уже работала на позиции и. о. министра осенью 2020 года. Тогда она пошла на повышение после увольнения бывшего главы ведомства Максима Колесникова. В ноябре 2020 года, когда на должность был назначен Эдуард Соснин, Чуксина стала его первым заместителем. Ранее URA.RU рассказывало, что Эдуард Соснин стал главой Перми. К обязанностям мэра он приступит с 28 августа после инаугурации. На пост министра претендовали несколько человек.

Исполняющей обязанности министра экономического развития Пермского края будет Татьяна Чуксина. Об этом URA.RU рассказали источники в правительстве региона. В ведомстве она занимала должность первого заместителя. Пост стал вакантным после того, как занимавший его Эдуард Соснин был выбран главой Перми. «С понедельника, 28 августа, Чуксина станет и. о. министра. Она является одним из самых опытных и профессиональных сотрудников в ведомстве», — отметил источник. По его данным, скорее всего со временем она избавится от приставки. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Чуксина уже работала на позиции и. о. министра осенью 2020 года. Тогда она пошла на повышение после увольнения бывшего главы ведомства Максима Колесникова. В ноябре 2020 года, когда на должность был назначен Эдуард Соснин, Чуксина стала его первым заместителем. Ранее URA.RU рассказывало, что Эдуард Соснин стал главой Перми. К обязанностям мэра он приступит с 28 августа после инаугурации. На пост министра претендовали несколько человек.