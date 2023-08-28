28 августа 2023

Мужчина, которого искали на вокзале «Пермь-II», найден погибшим

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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, ржд, станция пермь 2
В последний раз мужчину видели 29 июля на вокзале Фото:

В Перми найден погибшим мужчина, который пропал месяц назад в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Об этом сообщает на своей странице поисковый отряд «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Пропавший был жителем Кунгура. Ему был 51 год. Последний раз его видели на «Перми-II» 29 июля.

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В Перми найден погибшим мужчина, который пропал месяц назад в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Об этом сообщает на своей странице поисковый отряд «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Пропавший был жителем Кунгура. Ему был 51 год. Последний раз его видели на «Перми-II» 29 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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