Мужчина, которого искали на вокзале «Пермь-II», найден погибшим

В последний раз мужчину видели 29 июля на вокзале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми найден погибшим мужчина, который пропал месяц назад в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Об этом сообщает на своей странице поисковый отряд «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Пропавший был жителем Кунгура. Ему был 51 год. Последний раз его видели на «Перми-II» 29 июля.