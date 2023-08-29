Bloomberg: Путин посетит Китай, несмотря на ордер на арест

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина совершить визит в Китай, пишет Bloomberg Фото:

Несмотря на наличие ордера на арест, президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре для участия в форуме «Один пояс, один путь». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Владимир Путин, несмотря на выдачу ордера на арест, посетит Китай», — говорится в материале агентства. Там добавили, что посещение Китая в октябре будет связано с проведением форума «Один пояс, один путь». Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что Путин принял приглашение председателя Китая Си Цзиньпина, заключили в агентстве.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Кремль и МИД РФ осудили это решение, а МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Важно отметить, что суд не является официальной структурой ООН и не связан с Международным судом ООН. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят законодательную инициативу, направленную на запрет деятельности МУС и некоторых других международных органов на территории России, передает РАПСИ.

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Несмотря на наличие ордера на арест, президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре для участия в форуме «Один пояс, один путь». Об этом пишет агентство Bloomberg. «Владимир Путин, несмотря на выдачу ордера на арест, посетит Китай», — говорится в материале агентства. Там добавили, что посещение Китая в октябре будет связано с проведением форума «Один пояс, один путь». Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что Путин принял приглашение председателя Китая Си Цзиньпина, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Кремль и МИД РФ осудили это решение, а МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Важно отметить, что суд не является официальной структурой ООН и не связан с Международным судом ООН. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят законодательную инициативу, направленную на запрет деятельности МУС и некоторых других международных органов на территории России, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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