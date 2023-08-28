Политолог раскрыл, куда Путин поедет осенью

Президент России Владимир Путин запланировал на осень несколько зарубежных поездок. Предполагается, что он посетит страны, которые хотят вступить в БРИКС. Об этом рассказал политолог Петр Колчин.
«Сейчас происходят глобальные процессы, которые связаны с формированием многополярного мира. И ближайшие визиты Путина за рубеж будут отталкиваться от возможного расширения БРИКС», — сказал Колчин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По его словам, это могут быть страны, которые стремятся к сотрудничеству в рамках БРИКС и других ведущих международных организаций. Также возможен визит в Турцию либо страны СНГ.
«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган понимает, что его заигрывание с Киевом разрушает его дипломатические позиции. Он пытается восстановить свою репутацию переговорщика и удержать нейтральное положение, чтобы получать дополнительные доходы вроде параллельного импорта», — считает Колчин.
Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на ордер на арест выданный Международным уголовным судом (МУС), сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков. Также первые дни сентября президент Турции прилетит в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча может произойти уже на следующей неделе.
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