Политолог раскрыл, куда Путин поедет осенью

Политолог Колчин: осенью Путин отправится в Турцию

28 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Путин может отправиться в на встречу с Эрдоганом уже осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин запланировал на осень несколько зарубежных поездок. Предполагается, что он посетит страны, которые хотят вступить в БРИКС. Об этом рассказал политолог Петр Колчин. «Сейчас происходят глобальные процессы, которые связаны с формированием многополярного мира. И ближайшие визиты Путина за рубеж будут отталкиваться от возможного расширения БРИКС», — сказал Колчин интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, это могут быть страны, которые стремятся к сотрудничеству в рамках БРИКС и других ведущих международных организаций. Также возможен визит в Турцию либо страны СНГ. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган понимает, что его заигрывание с Киевом разрушает его дипломатические позиции. Он пытается восстановить свою репутацию переговорщика и удержать нейтральное положение, чтобы получать дополнительные доходы вроде параллельного импорта», — считает Колчин. Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на ордер на арест выданный Международным уголовным судом (МУС), сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков. Также первые дни сентября президент Турции прилетит в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча может произойти уже на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин запланировал на осень несколько зарубежных поездок. Предполагается, что он посетит страны, которые хотят вступить в БРИКС. Об этом рассказал политолог Петр Колчин. «Сейчас происходят глобальные процессы, которые связаны с формированием многополярного мира. И ближайшие визиты Путина за рубеж будут отталкиваться от возможного расширения БРИКС», — сказал Колчин интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, это могут быть страны, которые стремятся к сотрудничеству в рамках БРИКС и других ведущих международных организаций. Также возможен визит в Турцию либо страны СНГ. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган понимает, что его заигрывание с Киевом разрушает его дипломатические позиции. Он пытается восстановить свою репутацию переговорщика и удержать нейтральное положение, чтобы получать дополнительные доходы вроде параллельного импорта», — считает Колчин. Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на ордер на арест выданный Международным уголовным судом (МУС), сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков. Также первые дни сентября президент Турции прилетит в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча может произойти уже на следующей неделе.