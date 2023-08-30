Прокуратура нашла нарушения в тюремной больнице Сургута

Помощник прокурора нашел нарушения в ЛИУ-17 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте прокуратура выявила нарушения уголовно-исполнительного законодательства при осуществлении администрацией лечебно-исправительном учреждении №17 УФСИН России по ХМАО. На сайте ведомства опубликована информация о том, что проверку проводил помощник прокурора Даниил Быков.

«Помощник прокурора Сургута Быков проверил соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в ИУФИЦ при лечебно-исправительном учреждении № 17 УФСИН России по ХМАО-Югре. В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при осуществлении администрацией Исправительного центра контроля за соблюдением осужденными правил внутреннего распорядка», — сообщили в ведомстве.

Быков провел оценку материально-бытовых условий содержания осужденных к принудительным работам и соблюдение режимных требований. Кроме этого, помощник прокурора нашел нарушения порядка применения мер поощрения и взыскания к осужденным. На основании проверки ведомство провело меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО УФСИН объяснилось после жалобы омбудсмену на незаконное удержание жителя округа в СИЗО. Ведомство уточнило, что нарушений законодательства в данном случае нет.