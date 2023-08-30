В Перми резко повысились цены на обслуживание автомобиля

Повышение связано со стоимостью запчастей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За первое полугодие 2023 года стоимость обслуживания автомобиля в Перми повысилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Одна из причин — структура автопарка. Чаще всего в сервис привозят отечественные автомобили, на которых нет экономичных запчастей-аналогов, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин.

«Можно предположить, что причина таких высоких средних чеков и динамики в особенностях автопарка в городе. В лидерах по количеству заездов на СТО в Перми российская LADA. Также в топ-10 попали автомобили европейских и американских марок. Запчасти на российские, европейские, американские автомобили подорожали сильнее, чем на японские и корейские марки. На российские марки практически нет экономичных запчастей-аналогов. На „европейцев“ и „американцев“ запчасти до сих пор бывает сложно найти. Они подорожали значительно», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства.

Он уточнил, что в последнее время структура автопарка в Перми стала постепенно меняться. В ближайшие два-три года специалисты ожидают рост китайских и российских автомобилей на обслуживании. Больше всего в России среди городов-милионников стоимость обслуживания автомобилей повысилась в Казани. За первое полугодие 2023 года цены СТО там увеличились на 58,8%. Следом идет Пермь, где стоимость увеличилась на 40%. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород. Там за обслуживание автомобиля в доплачивают на 38,2% больше.