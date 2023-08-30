30 августа 2023

В ХМАО ищут нефтяников для работы в Норвегии с зарплатой от 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефтедобыча, нефтяная платформа
Нефтяников из ХМАО зовут работать на нефтяные платформы в Норвегии Фото:

В ХМАО ищут вахтовиков для работы на нефтяных платформах в Норвегии с зарплатой от 300 тысяч рублей. В агентстве по набору персонала сообщили, что работодатель обращает внимание на здоровье соискателей, поскольку работать приходится в сложных условиях.

«Для работы на нефтегазовых платформах в Норвегии нужны здоровые мужчины и женщины: требование связано с тяжелыми условиями труда, суровым климатом в Северном море. Зарплата технологического персонала — от 185 норвежских крон в час, 37000 крон за 25 дней, что составляет порядка 335 тысяч рублей», — рассказали в агентстве.

Работодатель рассматривает кандидатов от 23 до 58 лет. Рабочим достаточно знать русский и иметь более шести месяцев стажа, специалистам необходимо понимать английскую речь и иметь опыт работы по специальности более пяти лет. Персонал работает на нефтяной платформе вахтами от 100 до 180 дней, межвахтовый период — от 15 до 45 дней. Со второй вахты зарплату повышают на 15-30%. Кадровое агентство в России помогает в оформлении рабочей визы на 12 месяцев, организует перелет до офиса компании в Осло. Работодатель оплачивает авиаперелет, проживание и питание на платформах.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут на работу в Бангладеш. «Росатом» платит рабочим зарплату в 200 тысяч рублей.

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В ХМАО ищут вахтовиков для работы на нефтяных платформах в Норвегии с зарплатой от 300 тысяч рублей. В агентстве по набору персонала сообщили, что работодатель обращает внимание на здоровье соискателей, поскольку работать приходится в сложных условиях. «Для работы на нефтегазовых платформах в Норвегии нужны здоровые мужчины и женщины: требование связано с тяжелыми условиями труда, суровым климатом в Северном море. Зарплата технологического персонала — от 185 норвежских крон в час, 37000 крон за 25 дней, что составляет порядка 335 тысяч рублей», — рассказали в агентстве. Работодатель рассматривает кандидатов от 23 до 58 лет. Рабочим достаточно знать русский и иметь более шести месяцев стажа, специалистам необходимо понимать английскую речь и иметь опыт работы по специальности более пяти лет. Персонал работает на нефтяной платформе вахтами от 100 до 180 дней, межвахтовый период — от 15 до 45 дней. Со второй вахты зарплату повышают на 15-30%. Кадровое агентство в России помогает в оформлении рабочей визы на 12 месяцев, организует перелет до офиса компании в Осло. Работодатель оплачивает авиаперелет, проживание и питание на платформах. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут на работу в Бангладеш. «Росатом» платит рабочим зарплату в 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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