В ХМАО ищут нефтяников для работы в Норвегии с зарплатой от 300 тысяч рублей

В ХМАО ищут вахтовиков для работы на нефтяных платформах в Норвегии с зарплатой от 300 тысяч рублей. В агентстве по набору персонала сообщили, что работодатель обращает внимание на здоровье соискателей, поскольку работать приходится в сложных условиях.
«Для работы на нефтегазовых платформах в Норвегии нужны здоровые мужчины и женщины: требование связано с тяжелыми условиями труда, суровым климатом в Северном море. Зарплата технологического персонала — от 185 норвежских крон в час, 37000 крон за 25 дней, что составляет порядка 335 тысяч рублей», — рассказали в агентстве.
Работодатель рассматривает кандидатов от 23 до 58 лет. Рабочим достаточно знать русский и иметь более шести месяцев стажа, специалистам необходимо понимать английскую речь и иметь опыт работы по специальности более пяти лет. Персонал работает на нефтяной платформе вахтами от 100 до 180 дней, межвахтовый период — от 15 до 45 дней. Со второй вахты зарплату повышают на 15-30%. Кадровое агентство в России помогает в оформлении рабочей визы на 12 месяцев, организует перелет до офиса компании в Осло. Работодатель оплачивает авиаперелет, проживание и питание на платформах.
Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут на работу в Бангладеш. «Росатом» платит рабочим зарплату в 200 тысяч рублей.
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