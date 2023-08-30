«Леруа Мерлен» наказали в суде за повреждение авто пермячки тележкой

Покупательская телкжка «Леруа Мерлен» повредила автомобиль горожанки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговый центр «Леруа Мерлен» в Перми присудили штраф из-за повреждение автомобиля покупательницы. В припаркованную возле ТЦ машину пермячки въехала покупательская тележка. Как сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте», тележку оставил на парковке один из клиентов торгового центра. Ветром ее сдуло на автомобиль истицы. Женщина была вынуждена обратиться в сервисный центр, а расходы на восстановление авто решила взыскать с ТЦ.

«В сентябре 2022 года жительница края припарковала автомобиль на парковочной площадке возле ТЦ „Леруа Мерлен“. Вернувшись, обнаружила рядом с машиной транспортировочную длинную тележку, а на дверце собственного автомобиля вмятину и царапины на переднем бампере. Камера видеонаблюдения показала, что тележку сдуло ветром и она ударилась в автомобиль истца», — поясняет краевой суд.

Гражданский иск рассматривался в судебном участке № 4 Индустриального судебного района Перми. Суд удовлетворил заявленные требования и возложил на «Леруа Мерлен» ответственность за возмещение причиненного автомобилю гражданки вреда — всего 31 100 рублей. Апелляционную жалобу ответчика осталась суд не удовлетворил.

Ранее с «Леруа Мерлен» за аварию на парковке ТЦ было взыскано более 100 тысяч рублей. Суд установил, что ТЦ не организовал должным образом движение транспорта на стоянке, в результате чего столкнулись два автомобиля.