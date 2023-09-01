В Каменске-Уральском суд отправил в СИЗО велосипедиста по делу о смерти школьницы

Эдуард Голиков пробудет в СИЗО до 10 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали Эдуарда Голикова — велосипедиста, который попал на камеры видеонаблюдения в день смерти 16-летней девочки-подростка. Мужчина пробудет в СИЗО до 10 октября.

34-летний Эдуард Голиков был задержан 30 августа. Основанием для этого стало то, что Голиков попал на несколько камер видеонаблюдения в день смерти 16-летней школьницы в Каменске-Уральском. Ее тело нашли в овраге. Мужчина свою вину не признает.

«Он говорит, что девушка упала [в овраг сама]. Телефон он не брал — он его посмотрел и бросил [на землю]. Позиция защиты — он не виновен. Говорить о том, что он как-то причастен к убийству, никаких оснований нет. Это беспредел. Его задержали, чтобы успокоить общественность», — цитирует 66.RU адвоката Татьяну Докучаеву.

Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.