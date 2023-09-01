В фонде Путина выступили с важным обращением к свердловчанам

Глава свердловского фонда «Защитники Отечества» поздравил с Днем знаний школьников

01 сентября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Илдар Якупов поздравил школьников с Днем знаний Фото: Московец Илья © URA.RU Руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Якупов пожелал школьникам отличных оценок, а родителям и педагогам — мудрости. Об этом URA.RU рассказала в госфонде. «1 сентября — это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Для педагогов — это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят — это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам — настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!» — отметил руководитель регионального отделения фонда Якупов. В этот день уроки мужества в уральских школах преподали ветераны СВО Алексей Пестовский, Михаил Шитов и Спартак Мосунов. «Они поделились с ребятами своими боевыми историями, рассказали о подвигах товарищей, важности солдатской дружбы и защиты своей страны», — сказал Якупов. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. В их числе губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Свои пожелания школьникам, педагогам и родителям также выразил региональный замгубернатора Павел Креков, сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий и сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Якупов пожелал школьникам отличных оценок, а родителям и педагогам — мудрости. Об этом URA.RU рассказала в госфонде. «1 сентября — это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Для педагогов — это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят — это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам — настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!» — отметил руководитель регионального отделения фонда Якупов. В этот день уроки мужества в уральских школах преподали ветераны СВО Алексей Пестовский, Михаил Шитов и Спартак Мосунов. «Они поделились с ребятами своими боевыми историями, рассказали о подвигах товарищей, важности солдатской дружбы и защиты своей страны», — сказал Якупов. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. В их числе губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Свои пожелания школьникам, педагогам и родителям также выразил региональный замгубернатора Павел Креков, сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий и сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков.